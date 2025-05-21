Літня пара побудувала будинок мрії, але тепер повинна його знести: що пішло не так (фото)

Джеремі та Елейн Зелінські з Великої Британії побудували будинок на ділянці, призначеній для ветеринарної лабораторії, порушивши умови дозволу на будівництво. Тепер їм загрожує примусове знесення.

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Про це пише Lad Bible.

Будівництво будинку мрії обернулося катастрофою для Джеремі та Елейн Зелінські з Грейт-Ебінгдона, графство Кембриджшир (Велика Британія), яким тепер загрожує виселення і знесення нерухомості вартістю близько мільйона фунтів стерлінгів. Причина — порушення умов дозволу на будівництво.

Літня пара отримала офіційний дозвіл на будівництво ветеринарної лабораторії та невеликої квартири для персоналу. Однак замість передбаченого бізнес-об'єкта вони звели житловий будинок із трьома спальнями, кухнею, вітальнею та повноцінними житловими зручностями.

Подружжя стверджує, що вони не знали про порушення і не стали б будувати будинок, якби розуміли юридичні ризики Фото: Lad Bible

Інспектор із планування Кріс Престон заявив, що будівля "явно призначена для проживання" і не відповідає заявленому призначенню. У 2023 році окружна рада Південного Кембриджшира зажадала знести споруду, попри спроби власників оскаржити це рішення.

Пара наполягає, що вони неправильно витлумачили умови дозволу. Елейн стверджує, що вони не знали про порушення і не стали б будувати будинок, якби розуміли юридичні ризики.

"Ми вклали в цей будинок усе, що у нас було", — сказала вона.

73-річний Джеремі додав, що вже багато років не спить нормально ночами.

"Ми втратили мільйон фунтів за одну ніч. Якщо нас виселять, нам доведеться розраховувати тільки на допомогу держави", — зазначив британець.

Подружжя продовжує сподіватися, що зможе змінити долю свого будинку, але поки що все вказує на те, що рішення влади залишиться чинним.

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