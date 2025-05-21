Простой, но коварный: "самый короткий IQ-тест в мире" прошли только 17%
Тест из трех простых на первый взгляд вопросов оказался настоящей ловушкой даже для студентов престижных учебных заведений, ведь пройти его смогли лишь 17% участников. А вы сможете?
Об этом пишет Daily Record.
Многие люди любят проверять свои умственные способности, будь то кроссворды, головоломки или викторины. Но один из самых популярных способов — пройти тест на IQ. Обычно они длинные и требуют много времени. Однако существует мини-тест, который состоит всего из трех вопросов, но сбивает с толку даже самых умных.
Он называется "Тест когнитивного размышления" (CRT). Его придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. В рамках исследования тест прошли более 3000 человек, включая студентов престижных вузов, таких как Гарвард и Йель. Результаты удивили: только 17% участников смогли правильно ответить на все три вопроса.
Фредерик объяснил, что каждый вопрос в тесте кажется простым, но на деле требует подавить первый, ошибочный импульсивный ответ. Именно поэтому большинство людей попадаются в ловушку.
Хотите попробовать сами? Вот три вопроса:
- Бита и мяч стоят вместе $1.10. Бита дороже мяча на $1. Сколько стоит мяч?
- Пять машин делают пять изделий за пять минут. Сколько времени потребуется 100 машинам, чтобы сделать 100 изделий?
- В озере есть участок с кувшинками, и каждый день он удваивается в размере. Если за 48 дней он покрывает все озеро, за сколько дней он покроет половину озера?
Часто встречающиеся (но неверные) ответы:
- 10 центов;
- 100 минут;
- 24 дня.
Правильные ответы:
- 5 центов;
- 5 минут;
- 47 дней.
Если вам кажется, что эти ответы нелогичны — не переживайте, вы не одиноки. Как объясняет Преш Талвалкар, автор книги о теории игр, суть задач — в правильном мышлении, а не в интуиции.
Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить "особенную" лягушку за 20 секунд?
Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.
Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.