Простий, але підступний: "найкоротший IQ-тест у світі" пройшли тільки 17%
Тест із трьох простих на перший погляд запитань виявився справжньою пасткою навіть для студентів престижних навчальних закладів, адже пройти його змогли лише 17% учасників. А ви зможете?
Про це пише Daily Record.
Багато людей люблять перевіряти свої розумові здібності, чи то кросворди, головоломки, чи то вікторини. Але один із найпопулярніших способів — пройти тест на IQ. Зазвичай вони довгі й вимагають багато часу. Однак існує мінітест, який складається всього з трьох запитань, але збиває з пантелику навіть найрозумніших.
Він називається "Тест когнітивного роздуму" (CRT). Його придумав професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік. У рамках дослідження тест пройшли понад 3000 осіб, включно зі студентами престижних вишів, таких як Гарвард і Єль. Результати здивували: тільки 17% учасників змогли правильно відповісти на всі три запитання.
Фредерік пояснив, що кожне запитання в тесті видається простим, але на ділі вимагає придушити першу, помилкову імпульсивну відповідь. Саме тому більшість людей потрапляють у пастку.
Хочете спробувати самі? Ось три запитання:
- Біта і м'яч коштують разом $1.10. Біта дорожча за м'яч на $1. Скільки коштує м'яч?
- П'ять машин роблять п'ять виробів за п'ять хвилин. Скільки часу знадобиться 100 машинам, щоб зробити 100 виробів?
- В озері є ділянка з лататтям, і щодня вона подвоюється в розмірі. Якщо за 48 днів воно покриває все озеро, за скільки днів воно покриє половину озера?
Відповіді, що часто трапляються (але неправильні):
- 10 центів;
- 100 хвилин;
- 24 дні.
Правильні відповіді:
- 5 центів;
- 5 хвилин;
- 47 днів.
Якщо вам здається, що ці відповіді нелогічні — не переживайте, ви не самотні. Як пояснює Преш Талвалкар, автор книги про теорію ігор, суть завдань — у правильному мисленні, а не в інтуїції.
Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити "особливу" жабу за 20 секунд?
Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.
Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.