Простий, але підступний: "найкоротший IQ-тест у світі" пройшли тільки 17%

Тест із трьох простих на перший погляд запитань виявився справжньою пасткою навіть для студентів престижних навчальних закладів, адже пройти його змогли лише 17% учасників. А ви зможете?

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Про це пише Daily Record.

Багато людей люблять перевіряти свої розумові здібності, чи то кросворди, головоломки, чи то вікторини. Але один із найпопулярніших способів — пройти тест на IQ. Зазвичай вони довгі й вимагають багато часу. Однак існує мінітест, який складається всього з трьох запитань, але збиває з пантелику навіть найрозумніших.

Він називається "Тест когнітивного роздуму" (CRT). Його придумав професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік. У рамках дослідження тест пройшли понад 3000 осіб, включно зі студентами престижних вишів, таких як Гарвард і Єль. Результати здивували: тільки 17% учасників змогли правильно відповісти на всі три запитання.

Фредерік пояснив, що кожне запитання в тесті здається простим, але насправді вимагає придушити першу, помилкову імпульсивну відповідь Фото: X (Twitter)

Фредерік пояснив, що кожне запитання в тесті видається простим, але на ділі вимагає придушити першу, помилкову імпульсивну відповідь. Саме тому більшість людей потрапляють у пастку.

Хочете спробувати самі? Ось три запитання:

Біта і м'яч коштують разом $1.10. Біта дорожча за м'яч на $1. Скільки коштує м'яч?

П'ять машин роблять п'ять виробів за п'ять хвилин. Скільки часу знадобиться 100 машинам, щоб зробити 100 виробів?

В озері є ділянка з лататтям, і щодня вона подвоюється в розмірі. Якщо за 48 днів воно покриває все озеро, за скільки днів воно покриє половину озера?

Відповіді, що часто трапляються (але неправильні):

10 центів;

100 хвилин;

24 дні.

Правильні відповіді:

5 центів;

5 хвилин;

47 днів.

Якщо вам здається, що ці відповіді нелогічні — не переживайте, ви не самотні. Як пояснює Преш Талвалкар, автор книги про теорію ігор, суть завдань — у правильному мисленні, а не в інтуїції.

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити "особливу" жабу за 20 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.