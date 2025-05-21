Пара забронировала лишнее место в самолете: люди шокированы, зачем оно понадобилось (видео)

Пара из США привлекла внимание пользователей соцсетей, когда отправилась в Париж (Франция) с четырьмя кошками, оформив для них полноценные места в самолете.

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Об этом рассказал блогер под ником @louiseandtodd в одном из своих видео в TikTok.

Пассажирский рейс из США в Париж (Франция) вызвал бурные споры в сети после того, как один мужчина взял с собой на борт сразу четырех кошек, которые получили отдельное место у окна и уютное одеяло.

Путешествовать с питомцами — решение не для всех. Кто-то оставляет животных у друзей или в гостинице для животных, но для блогера разлука с пушистыми компаньонами — не вариант. Он уже не впервые летает с ними по миру и делится этим опытом в соцсетях.

На видео видно, как мужчина проходит с кошками досмотр, усаживает их у окна и заботится о них во время восьмичасового перелета. Коты терпеливо ждали взлета, смотрели в иллюминатор и большую часть полета мирно спали. За час до посадки он отнес их в туалет с переносным лотком, а после прилета посадил двух в коляску, одного на поводок, а другого нес на руках.

Один из котов спокойно сидель и смотрель в иллюминатор Фото: TikTok

Однако пользователи TikTok разделились во мнениях о целесообразности такого путешествия.

"Я бы заплатил больше, чтобы сидеть рядом с ними", "Я бы стал бы ходить мимо пассажира снова и снова, чтобы набраться смелости и попросить погладить кота", "Это мой кошмар как человека с аллергией", "Авиакомпании должны заранее уведомлять пассажиров, если на борту будут животные. У моего мужа астма, а у сына — отек лица при виде кошек", — писали они.

В то же время некоторые пользователи вспомнили о плачущих младенцах в салоне и отметили: "Люди возмущаются кошками, но не младенцами? Где логика?"

Ранее Фокус сообщал, что женщина доверила кошке утренний подъем дочери в школу. В Бостоне (США) мама нашла оригинальный способ прекратить утренние ссоры. Теперь девочку будит полосатая кошка по кличке Сьюки, которая не отступает, пока та не встанет.

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.