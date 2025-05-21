Пара забронювала зайве місце в літаку: люди шоковані, навіщо воно знадобилося (відео)

Пара зі США привернула увагу користувачів соцмереж, коли вирушила до Парижа (Франція) з чотирма кішками, оформивши для них повноцінні місця в літаку.

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Про це розповів блогер під ніком @louiseandtodd в одному зі своїх відео в TikTok.

Пасажирський рейс зі США до Парижа (Франція) викликав бурхливі суперечки в мережі після того, як один чоловік взяв із собою на борт одразу чотирьох кішок, які отримали окреме місце біля вікна і затишну ковдру.

Подорожувати з улюбленцями — рішення не для всіх. Хтось залишає тварин у друзів або в готелі для тварин, але для блогера розлука з пухнастими компаньйонами — не варіант. Він уже не вперше літає з ними світом і ділиться цим досвідом у соцмережах.

На відео видно, як чоловік проходить з кішками огляд, саджає їх біля вікна і піклується про них під час восьмигодинного перельоту. Коти терпляче чекали зльоту, дивилися в ілюмінатор і більшу частину польоту мирно спали. За годину до посадки він відніс їх до туалету з переносним лотком, а після прильоту посадив двох у візочок, одного на повідець, а іншого ніс на руках.

Один із котів спокійно сидів і дивився в ілюмінатор Фото: TikTok

Однак користувачі TikTok розділилися в думках про доцільність такої подорожі.

"Я б заплатив більше, щоб сидіти поруч із ними", "Я б став би ходити повз пасажира знову і знову, щоб набратися сміливості й попросити погладити кота", "Це мій кошмар як людини з алергією", "Авіакомпанії повинні заздалегідь повідомляти пасажирів, якщо на борту будуть тварини. У мого чоловіка астма, а в сина — набряк обличчя, побачивши котів", — писали вони.

Водночас деякі користувачі згадали про немовлят у салоні, які плачуть, і зазначили: "Люди обурюються кішками, але не немовлятами? Де логіка?"

Раніше Фокус повідомляв, що жінка довірила кішці ранковий підйом дочки до школи. У Бостоні (США) мама знайшла оригінальний спосіб припинити ранкові сварки. Тепер дівчинку будить смугаста кішка на прізвисько Сьюкі, яка не відступає, поки та не встане.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.