"Самый страшный аэропорт": диспетчер предсказала авиакатастрофу в Ньюарке

Авиадиспетчер из Филадельфии (США) раскрыла тревожные подробности о технических сбоях и нехватке персонала в аэропорту Ньюарк Либерти. Женщина отметила, что больше никогда не полетит оттуда из-за опасения столкновений самолетов.

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Об этом пишет Daily Mail.

Анонимный авиадиспетчер из Филадельфии (США) заявила, что намеренно избегает международного аэропорта Ньюарк Либерти (EWR), называя его "самым страшным аэропортом" в стране из-за регулярных технических сбоев и нехватки персонала. По ее словам, если не принять срочные меры, там может произойти фатальное столкновение самолетов.

По информации британского таблоида, диспетчер осталась единственным работником на посту во время серьезного сбоя 9 мая, когда из-за отключения электроэнергии радары и средства связи не работали 90 секунд. В течение этого времени четыре самолета остались без контроля. Аналогичные инциденты происходили и ранее. В конце апреля снова потребовалось задействовать резервные системы.

"Я намеренно избегаю своего аэропорта при бронировании рейсов, даже если альтернативы дороже и менее удобны. Если проблемы в Ньюарке не будут устранены, это вопрос времени, когда случится катастрофа. Я считаю его самым опасным и страшным аэропортом для полетов", — рассказала она.

Иллюстративное фото Фото: Wikipedia

Работница рассказала, что во время инцидента 9 мая она находилась на смене одна и почувствовала сильное истощение. Вдруг ее радар отключился, пропала связь со всеми самолетами.

"О нет, это происходит снова", — подумала она, вспоминая аналогичные сбои за последние месяцы. Всего за 10 месяцев она зафиксировала как минимум 12 технических проблем, включая недавний сбой связи во вторник, 20 мая, в 11:35.

После этих инцидентов ее даже направили на психологическую экспертизу, однако она утверждает, что ее опасения абсолютно реальны.

"У нас более 74 000 единиц оборудования. Да, система устарела. Когда происходят сбои, мы сознательно замедляем воздушное движение ради безопасности", — отмечают в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).

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