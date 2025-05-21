"Найстрашніший аеропорт": диспетчерка передбачила авіакатастрофу в Ньюарку

Авіадиспетчерка з Філадельфії (США) розкрила тривожні подробиці про технічні збої та брак персоналу в аеропорту Ньюарк Ліберті. Жінка зазначила, що більше ніколи не полетить звідти через побоювання зіткнень літаків.

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Про це пише Daily Mail.

Анонімна авіадиспетчерка з Філадельфії (США) заявила, що навмисно уникає міжнародного аеропорту Ньюарк Ліберті (EWR), називаючи його "найстрашнішим аеропортом" у країні через регулярні технічні збої та брак персоналу. За її словами, якщо не вжити термінових заходів, там може статися фатальне зіткнення літаків.

За інформацією британського таблоїда, диспетчерка залишилася єдиною працівницею на посту під час серйозного збою 9 травня, коли через відключення електроенергії радари та засоби зв'язку не працювали 90 секунд. Протягом цього часу чотири літаки залишилися без контролю. Аналогічні інциденти відбувалися і раніше. Наприкінці квітня знову знадобилося залучити резервні системи.

"Я навмисно уникаю свого аеропорту під час бронювання рейсів, навіть якщо альтернативи дорожчі та менш зручні. Якщо проблеми в Ньюарку не будуть усунені, це питання часу, коли станеться катастрофа. Я вважаю його найнебезпечнішим і найстрашнішим аеропортом для польотів", — розповіла вона.

Ілюстративне фото Фото: Wikipedia

Працівниця розповіла, що під час інциденту 9 травня вона перебувала на зміні одна і відчула сильне виснаження. Раптом її радар відключився, зник зв'язок з усіма літаками.

"О ні, це відбувається знову", — подумала вона, згадуючи аналогічні збої за останні місяці. Загалом за 10 місяців вона зафіксувала щонайменше 12 технічних проблем, включно з нещодавнім збоєм зв'язку у вівторок, 20 травня, об 11:35.

Після цих інцидентів її навіть направили на психологічну експертизу, однак вона стверджує, що її побоювання абсолютно реальні.

"У нас понад 74 000 одиниць обладнання. Так, система застаріла. Коли відбуваються збої, ми свідомо сповільнюємо повітряний рух заради безпеки", — зазначають у Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA).

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