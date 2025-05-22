"Фантастическое влияние": дом престарелых превратили в зажигательный клуб с вечеринками

Дом престарелых, расположенный на берегу реки Брекнеон в Швеции, превратили в зажигательный клуб, в котором отыграли вечеринки диджеи, играя музыку на виниловых пластинках.

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Об этом пишет шведское издание Nyheterna.

Целью мероприятия было предоставить пожилым людям содержательный досуг. Для этого в дом привезли виниловые пластинки со всей Европы и прицепили диско-шар на потолке.

"Я убедился, что музыка имеет фантастический эффект", — рассказал координатор мероприятия Скот Джеймс.

Комнату, которую обычно использовали для гимнастики, превратили в комнату для вечеринок с воздушными шариками, серпантином и диско-шаром на потолке.

Эта инициатива стала частью усилий, направленных на создание большего количества мероприятий для пожилых людей, которые организуют местные власти Швеции.

"Я видел, что музыка имеет фантастическое влияние на людей с деменцией. Я встречал людей, которые мало что помнят из своей повседневной жизни, но как только вы включаете музыку, они знают все слова наизусть", — пояснил Джеймс.

Статистика свидетельствует, что количество людей в возрасте 85 лет и старше будет расти, в то время, как услуги для пожилых людей со временем сокращаются.

Скот Джеймс, который организует около 50 мероприятий в год, говорит, что активизация пожилых людей так же важна для них, как еда и лекарства.

"Для меня это абсолютный приоритет: лекарства, питание, активизация. В будущем нам понадобится больше координаторов активности в сфере ухода за пожилыми людьми, потому что потребности пожилых людей будут другими", — подчеркнул он.

Журналисты отметили, что вечеринку положительно оценили жители дома престарелых, в том числе и 101-летняя Ингегард Халлберг, которая ностальгировала под музыку с винила.

Напомним, актер Колин Фаррелл решил поместить своего 21-летнего сына в дом престарелых.

Фокус также писал о том, что пожилая пара построила дом мечты, но теперь должна его снести.