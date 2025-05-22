"Фантастичний вплив": будинок для літніх людей перетворили на запальнйй клуб з вечірками

Будинок для літніх людей, що розташований на березі річки Брекнеон у Швеції, перетворили на запальний клуб, в якому відіграли вечірки діджеї, граючи музику на вінілових платівках.

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Про це пише шведське видання Nyheterna.

Метою заходу було надати літнім людям змістовне дозвілля. Для цього до будинку привезли вінілові платівки з усієї Європи та причепили диско-кулю на стелі.

"Я переконався, що музика має фантастичний ефект", — розповів координатор заходу Скот Джеймс.

Кімнату, яку зазвичай використовували для гімнастики, перетворили на кімнату для вечірок з повітряними кульками, серпантином і диско-кулею на стелі.

Ця ініціатива стала частиною зусиль, спрямованих на створення більшої кількості заходів для людей похилого віку, які організовує місцева влада Швеції.

"Я бачив, що музика має фантастичний вплив на людей з деменцією. Я зустрічав людей, які мало що пам'ятають зі свого повсякденного життя, але як тільки ви вмикаєте музику, вони знають всі слова напам'ять", — пояснив Джеймс.

Статистика свідчить, що кількість людей у віці 85 років і старше зростатиме, в той час, як послуги для літніх людей з часом скорочуються.

Скот Джеймс, який організовує близько 50 заходів на рік, каже, що активізація літніх людей так само важлива для них, як їжа та ліки.

"Для мене це абсолютний пріоритет: ліки, харчування, активізація. У майбутньому нам знадобиться більше координаторів активності у сфері догляду за літніми людьми, тому що потреби літніх людей будуть іншими", — підкреслив він.

Журналісти зазначили, що вечірку позитивно оцінили мешканці будинку для літніх, в тому числі й 101-річна Інгегард Халлберг, яка ностальгувала під музику з вінілу.

Нагадаємо, актор Колін Фаррелл вирішив помістити свого 21-річного сина в будинок для літніх людей.

Фокус також писав про те, що літня пара побудувала будинок мрії, але тепер повинна його знести.