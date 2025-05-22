Пенсионер голыми руками разбивает бейсбольные битки и планирует разбить 25 бетонных плит (фото)

66-летний пенсионер Мухамед Кахриманович, несмотря на внешность дедушки, может ломать бейсбольные биты открытой ладонью и стремится перейти на другой уровень — сломать 25 бетонных плит.

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Об этом пишет Daily Star.

Мужчине принадлежит мировой рекорд по количеству бейсбольных биток, разбитых руками за минуту — 68.

Пенсионер Мухамед Кахриманович разбивает бейсбольные биты Фото: Daily Star

Мухамед родился в Боснии и Герцеговине, однако сейчас проживает в Германии и руководит спортзалом в Гамбурге.

"Я занимаюсь боевыми искусствами уже 50 лет и имею очень большую энергию в моем теле и разуме, и я имею много силы", — рассказал мужчина.

Учиться разбивать предметы голыми руками Мухамед начал у корейского мастера Пак Ен Джун 45 лет назад.

"В молодые годы, когда я занимался борьбой, он был моим примером для подражания, и я спросил его, могу ли я научиться его искусству, и так все началось в 1987 году", — отметил пенсионер.

Сейчас он сам является мастером тхэквондо, и, по некоторым данным, ему принадлежит 26 рекордов Гиннеса.

"У меня впереди большие планы, и самым большим вызовом будет противостояние между мной и обычными людьми по всему миру с помощью рук. А моим самым большим личным вызовом будет разбить на тонусе не менее 25 бетонных плит, каждая из которых весит 50 килограммов. И я хочу взять бейсбольные биты из Луисвилля — самые прочные баскетбольные биты в мире — и попробовать разбить одну из них", — подчеркнул Мухаммед.

Напомним, дом престарелых превратили в зажигательный клуб с вечеринками.

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