Пенсіонер голими руками розбиває бейсбольні битки та планує розтрощити 25 бетонних плит (фото)

66-річний пенсіонер Мухамед Кахріманович, попри зовнішність дідуся, може ламати бейсбольні битки відкритою долонею та прагне перейти на інший рівень — зламати 25 бетонних плит.

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Про це пише Daily Star.

Чоловікові належить світовий рекорд за кількістю бейсбольних биток, розбитих руками за хвилину — 68.

Пенсіонер Мухамед Кахріманович розбиває бейсбольні битки Фото: Daily Star

Мухамед народився в Боснії і Герцеговині, проте зараз проживає у Німеччині та керує спортзалом в Гамбурзі.

"Я займаюся бойовими мистецтвами вже 50 років і маю дуже велику енергію в моєму тілі і розумі, і я маю багато сили", — розповів чоловік.

Вчитись розбивати предмети голими руками Мухамед почав у корейського майстра Пак Ен Джун 45 років тому.

"У молоді роки, коли я займався боротьбою, він був моїм прикладом для наслідування, і я запитав його, чи можу я навчитися його мистецтву, і так все почалося в 1987 році", — зазначив пенсіонер.

Зараз він сам є майстром тхеквондо, і, за деякими даними, йому належить 26 рекордів Гіннеса.

"У мене попереду великі плани, і найбільшим викликом буде протистояння між мною і звичайними людьми по всьому світу за допомогою рук. А моїм найбільшим особистим викликом буде розбити на тонусі щонайменше 25 бетонних плит, кожна з яких важить 50 кілограмів. І я хочу взяти бейсбольні битки з Луїсвілля — найміцніші баскетбольні битки у світі — і спробувати розбити одну з них", — наголосив Мухамед.

Нагадаємо, будинок для літніх людей перетворили на запальний клуб з вечірками.

Фокус також писав про те, що літня пара побудувала будинок мрії, але тепер повинна його знести.