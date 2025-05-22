"Ослепленные неудачники": в Словакии депутаты будут решать разногласия на боксерском ринге

В Словакии два политика, которые давно между собой враждуют, договорились решить свои личные и политические разногласия с помощью боксерского спарринга.

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Об этом пишет словацкое издание Bratislavak.

Перепалки депутата Европарламента Милана Мазурека из движения "Республика" и Давида Дея из партии "Прогрессивная Словакия" сначала происходили в социальных сетях. Однако после одного из таких споров Дей "устал" и пригласил оппонента выйти на поединок на ринге.

"Давайте не будем спорить в социальных сетях. Поэтому я бросаю вам вызов: давайте устроим боксерский поединок. Ведь ты, такой здоровый парень, не можешь испугаться какого-то либерала-прогрессиста", — отметил Дэй.

Мазурек не сразу, но согласился на это предложение. Он счел это провокацией, указав на то, что Дэй имеет преимущество в весе и росте, а также опыт в профессиональном боксе.

В итоге Мазурек все же решился на поединок и даже предложил провести бой в июне в Братиславе.

"Поскольку вы в "Прогрессивной Словакии" — ослепленные неудачники и хотите что-то доказать, у меня нет никаких проблем. Выберите выходные в июне. Я с радостью приеду к вам в Братиславу, я знаю спортзал, где мы можем это устроить. Вы даже можете спокойно записать матч", — подчеркнул Мазурек.

Журналисты напомнили, что вражда между депутатами началась с видео, в котором Дэй назвал Мазурека "нацистом" и сообщил об участии оппонента в нападении на арабскую семью, которое произошло в Братиславе.

В ответ Мазурек негативно высказывался о внешности Дэя и сделал неоднозначные заявления о его гендерной идентичности:

Издание отмечает, что Милан Мазурек был осужден за расистские высказывания в эфире радиостанции Frontinus, после чего его депутатские полномочия были прекращены.

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