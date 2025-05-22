"Засліплені невдахи": у Словаччині депутати вирішуватимуть розбіжності на боксерському рингу
У Словаччині два політики, які давно між собою ворогують, домовилися вирішити свої особисті та політичні розбіжності за допомогою боксерському спарингу.
Про це пише словацьке видання Bratislavak.
Перепалки депутата Європарламенту Мілана Мазурека з руху "Республіка" і Давида Дея з партії "Прогресивна Словаччина" спочатку відбувались в соціальних мережах. Проте після однієї з таких суперечок Дей "втомився" і запросив опонента вийти на поєдинок на рингу.
"Давайте не будемо сперечатися в соціальних мережах. Тому я кидаю вам виклик: влаштуймо боксерський поєдинок. Адже ти, такий здоровий хлопець, не можеш злякатися якогось ліберала-прогресиста", — зазначив Дей.
Мазурек не одразу, але погодився на цю пропозицію. Він вважав це провокацією, вказавши на те, що Дей має перевагу у вазі та зрості, а також досвід у професійному боксі.
У підсумку Мазурек все ж таки наважився на поєдинок і навіть запропонував провести бій в червні у Братиславі.
"Оскільки ви в "Прогресивній Словаччині" — засліплені невдахи і хочете щось довести, у мене немає жодних проблем. Виберіть вихідні у червні. Я з радістю приїду до вас у Братиславу, я знаю спортзал, де ми можемо це влаштувати. Ви навіть можете спокійно записати матч", — підкреслив Мазурек.
Журналісти нагадали, що ворожнеча між депутатами почалась з відео, в якому Дей назвав Мазурека "нацистом" та повідомив про участь опонента в нападі на арабську сім'ю, що стався в Братиславі.
У відповідь Мазурек негативно висловлювався про зовнішність Дея і зробив неоднозначні заяви про його гендерну ідентичність:
Видання зазначає, що Мілан Мазурек був засуджений за расистські висловлювання в ефірі радіостанції Frontinus, після чого його депутатські повноваження було припинено.
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