Кошке ищут няньку с зарплатой $87 в час: для животного надо играть на пианино

Объявление о работе няни для британской короткошерстной кошки в Лондоне вызвало фурор в интернете из-за странных ежедневных обязанностей, в частности исполнения классической музыки и шопинга.

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Необычной вакансией поделилась в TikTok Фелити Абботт — владелица рекрутинговой компании Found by Felicity. Ее видео быстро стало популярным из-за описания странных ежедневных обязанностей будущего работника.

"Это самое смешное объявление о работе, которое я когда-либо видела. Работа няни для кошки в Лондоне, 65 фунтов в час, возможность работать как полный, так и неполный день. Клиент — британская короткошерстная кошка", — отметила Фелити.

Среди основных обязанностей: постоянное внимание к кошке, кормление, уход за шерстью, концерты классической музыки и ежемесячные походы в элитный универмаг для покупки игрушек. "За 65 фунтов в час вы должны играть на пианино кошке и ходить по магазинам. У этого животного жизнь лучше, чем у большинства людей", — шутливо подытожила Фелити.

В Лондоне ищут няню для кошки Фото: Pixels

По данным Управления национальной статистики Великобритании, количество вакансий в стране сокращается и недавно упало ниже уровня, который был до пандемии коронавируса.

Позиция аудитории

Видео собрало сотни комментариев от пользователей. Многие заявили, что с радостью бы взялись за такую работу, даже если начальником будет кошка. Профессиональная няня для домашних животных поделилась собственным опытом: "Большинство людей даже не платят 6 фунтов за посещение, не говоря уже о такой сумме".

"Это безумие, где подавать заявление?" — спросил следующий комментатор;

Другой заметил: "Они достаточно богаты, чтобы их кошка имела собственного дворецкого";

Многие пользователи выразили готовность путешествовать ради такой работы. "Я бы ездила на эту работу. Готова тратить 2 часа на дорогу в одну сторону", — написала одна из зрительниц.

Некоторые поделились разочарованием из-за того, что не успели подать заявку: "Только переделала резюме и написала сопроводительное письмо, а оказалось, что вакансию уже закрыли".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в Китае появилась вакансия владельца морга. Соискателям обещают зарплату до 300 долларов в месяц, однако трудоустройство будет непростым — кандидатам придется пройти ряд нестандартных испытаний.

Также мы писали о мужчине, который поделился, как ему удается зарабатывать почти 70 тысяч долларов в год. Из-за острого дефицита дальнобойщиков в Великобритании представители этой профессии могут рассчитывать на достаточно щедрую оплату труда.