Кішці шукають няньку із зарплатою $87 на годину: для тварини треба грати на піаніно

Оголошення про роботу няні для британської короткошерстої кішки у Лондоні викликало фурор в інтернеті через дивні щоденні обов'язки, зокрема виконання класичної музики та шопінг.

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Незвичайною вакансією поділилася в TikTok Феліті Абботт — власниця рекрутингової компанії Found by Felicity. Її відео швидко стало популярним через опис дивних щоденних обов'язків майбутнього працівника.

"Це найсмішніше оголошення про роботу, яке я коли-небудь бачила. Робота няні для кішки в Лондоні, 65 фунтів за годину, можливість працювати як повний, так і неповний день. Клієнт — британська короткошерста кішка", — зазначила Феліті.

Серед основних обов'язків: постійна увага до кішки, годування, доглядання за шерстю, концерти класичної музики та щомісячні походи до елітного універмагу для покупки іграшок. "За 65 фунтів на годину ви маєте грати на піаніно кішці та ходити по магазинах. У цієї тварини життя краще, ніж у більшості людей", — жартівливо підсумувала Феліті.

У Лондоні шукають няню для кішки Фото: Pixels

За даними Управління національної статистики Великої Британії, кількість вакансій в країні скорочується та нещодавно впала нижче рівня, що був до пандемії коронавірусу.

Позиція аудиторії

Відео зібрало сотні коментарів від користувачів. Багато хто заявив, що з радістю б взявся за таку роботу, навіть якщо начальником буде кішка. Професійна няня для домашніх тварин поділилася власним досвідом: "Більшість людей навіть не платять 6 фунтів за відвідування, не кажучи вже про таку суму".

"Це божевільно, де подавати заяву?" — запитав наступний коментатор;

Інший зауважив: "Вони достатньо багаті, щоб їхня кішка мала власного дворецького";

Багато користувачів висловили готовність подорожувати заради такої роботи. "Я б їздила на цю роботу. Готова витрачати 2 години на дорогу в одну сторону", — написала одна з глядачок.

Дехто поділився розчаруванням через те, що не встиг подати заявку: "Щойно переробила резюме та написала супровідний лист, а виявилося, що вакансію вже закрили".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в Китаї з’явилася вакансія власника моргу. Претендентам обіцяють зарплату до 300 доларів на місяць, однак працевлаштування буде непростим — кандидатам доведеться пройти ряд нестандартних випробувань.

Також ми писали про чоловіка, який поділився, як йому вдається заробляти майже 70 тисяч доларів на рік. Через гострий дефіцит далекобійників у Великій Британії представники цієї професії можуть розраховувати на досить щедру оплату праці.