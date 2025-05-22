Женщина заметила дырки на одежде: то, что она нашла в стиральной машине, повергло в ужас

Женщина из США раскрыла причину загадочных повреждений на одежде после стирки. "Виновником" оказалось лезвие ножа, застрявшее в барабане, которое она случайно обнаружила при помощи фонарика.

Related video

Об этом рассказала пользовательница под ником @violet.cav в одном из своих видео в TikTok.

Жительница США месяцами ломала голову над странной проблемой, ведь после каждой стирки на ее одежде появлялись крошечные дырки, будто их прогрызала невидимая моль. Однако разгадка оказалась гораздо неожиданнее.

По словам американки, все прояснилось в один из вечеров, когда она выключила свет в ванной, взяла фонарик и внимательно заглянула внутрь барабана стиральной машины. Именно тогда она заметила крошечное лезвие ножа, застрявшее в щели. При обычном освещении его было почти невозможно увидеть, но во время стирки оно цепляло ткань и оставляло на одежде повреждения.

Своим открытием девушка поделилась в вирусном видео от 8 апреля. На кадрах видно, как она с усталым вздохом показывает изнутри стиральную машину, в которой скрывалось тонкое металлическое лезвие.

Пользователи TikTok отреагировали на необычную находку в комментариях. Один мужчина пошутил, что это выглядит как эпизод сериала "Черное зеркало", а другой предложил, что это могла быть чья-то "мелкая месть". Однако большинство людей сошлось на версии, что предыдущий владелец дома или арендатор случайно оставил в кармане рабочих брюк упаковку лезвий, и одно из них застряло внутри машины.

"Да. Мой муж раньше был стекольщиком, и у него всегда валялись лезвия Rando в стиральной машине или сушилке. Он удивлялся, почему у него всегда дырки или порезы на брюках и рубашках", — отметила одна женщина.

Американка добавила, что переехала в этот дом уже с установленной стиральной машиной, и лезвие находилось там с самого начала.

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила бассейн, который должен был спасти собаку от жары, но что-то пошло не по плану. Шона Каллинан по ошибке приобрела крошечную модель, едва подходящую для лап домашнего животного.

Также стало известно, что женщина не поставила авто на ручник и оно исполнило "танец" на газоне. В США камера видеонаблюдения сняла, как машина без водителя сама начала катиться по улице, обошла все препятствия и остановилась.