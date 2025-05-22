Жінка помітила дірки на одязі: те, що вона знайшла в пральній машині, викликало жах

Жінка зі США розкрила причину загадкових пошкоджень на одязі після прання. "Винуватцем" виявилося лезо ножа, що застрягло в барабані, яке вона випадково виявила за допомогою ліхтарика.

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Про це розповіла користувачка під ніком @violet.cav в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка США місяцями ламала голову над дивною проблемою, адже після кожного прання на її одязі з'являлися крихітні дірки, наче їх прогризала невидима міль. Однак розгадка виявилася набагато несподіванішою.

За словами американки, все прояснилося в один із вечорів, коли вона вимкнула світло у ванній, взяла ліхтарик і уважно заглянула всередину барабана пральної машини. Саме тоді вона помітила крихітне лезо ножа, що застрягло в щілині. За звичайного освітлення його було майже неможливо побачити, але під час прання воно чіпляло тканину і залишало на одязі пошкодження.

Своїм відкриттям дівчина поділилася у вірусному відео від 8 квітня. На кадрах видно, як вона з втомленим зітханням показує зсередини пральну машину, в якій ховалося тонке металеве лезо.

Користувачі TikTok відреагували на незвичайну знахідку в коментарях. Один чоловік пожартував, що це виглядає як епізод серіалу "Чорне дзеркало", а інший запропонував, що це могла бути чиясь "дрібна помста". Однак більшість людей зійшлася на версії, що попередній власник будинку або орендар випадково залишив у кишені робочих штанів упаковку лез, і одне з них застрягло всередині машини.

"Так. Мій чоловік раніше був склярем, і в нього завжди валялися леза Rando в пральній машині або сушарці. Він дивувався, чому в нього завжди дірки або порізи на штанах і сорочках", — зазначила одна жінка.

Американка додала, що переїхала в цей будинок уже зі встановленою пральною машиною, і лезо перебувало там від самого початку.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила басейн, який мав врятувати собаку від спеки, але щось пішло не за планом. Шона Каллінан помилково придбала крихітну модель, яка ледь підходить для лап домашньої тварини.

Також стало відомо, що жінка не поставила авто на ручник і воно виконало "танець" на газоні. У США камера відеоспостереження зняла, як машина без водія сама почала котитися вулицею, обійшла всі перешкоди й зупинилася.