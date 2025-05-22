Женщина была озадачена тем, как чужой кот попал в дом: разгадка поразила всех (видео)

Семья из США с удивлением обнаружила в своем доме незнакомого кота посреди ночи. Только на следующий день им удалось выяснить, как он туда попал.

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О необычном инциденте рассказала пользовательница под ником @ayelookidgaf в одном из своих видео в TikTok.

Семья из США испытала настоящий шок, обнаружив ночью в своем доме случайного кота, происхождение которого оставалось загадкой. Лишь на следующий день им удалось раскрыть тайну с помощью видеозаписи, которая вскоре стала вирусной в соцсетях.

В ролике видно, как рыжий кот ловко пробирается сквозь вентиляционное отверстие и попадает прямиком в гостиную. Автор видео запечатлела момент, когда пушистый "гость" буквально выламывает решетку и врывается в дом.

"До сих пор вспоминаем, как были в полном недоумении, откуда взялся этот кот среди ночи. А на следующий день застали его за проникновением через вентиляцию", — поделилась девушка в подписи.

Видео моментально разлетелось по соцсетям. Забавные комментарии пользователей не заставили себя ждать.

"Он очень умный. Хорошо, что это кот, а не енот или змея", "Он не прячется, будто ему все равно, что его поймают", "Такой небрежный. Типа: "О, привет, ребята! Тяжелый был день. Но наконец-то я дома". Просто великолепно!", — писали они.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты объясняют, что подобная гибкость — одна из уникальных черт кошек. Благодаря эластичному позвоночнику с 30–53 позвонками и свободному креплению лопаток только с помощью мышц, кошки способны проникать в узкие пространства, куда другие животные не доберутся. Крошечные ключицы и "рефлекс выпрямления", помогающий им всегда приземляться на лапы, лишь добавляют им ловкости.

Ранее Фокус сообщал, что женщина доверила кошке утренний подъем дочери в школу. В Бостоне (США) мама нашла оригинальный способ прекратить утренние ссоры. Теперь девочку будит полосатая кошка по кличке Сьюки, которая не отступает, пока та не встанет.

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.