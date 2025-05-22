Жінка була спантеличена тим, як чужий кіт потрапив у дім: розгадка вразила всіх (відео)

Сім'я зі США з подивом виявила у своєму будинку незнайомого кота посеред ночі. Тільки наступного дня їм вдалося з'ясувати, як він туди потрапив.

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Про незвичайний інцидент розповіла користувачка під ніком @ayelookidgaf в одному зі своїх відео в TikTok.

Сім'я зі США зазнала справжнього шоку, виявивши вночі у своєму будинку випадкового кота, походження якого залишалося загадкою. Лише наступного дня їм вдалося розкрити таємницю за допомогою відеозапису, який незабаром став вірусним у соцмережах.

У ролику видно, як рудий кіт спритно пробирається крізь вентиляційний отвір і потрапляє прямо у вітальню. Авторка відео закарбувала момент, коли пухнастий "гість" буквально виламує решітку і вривається в будинок.

"Досі згадуємо, як були в цілковитому подиві, звідки взявся цей кіт серед ночі. А наступного дня застали його за проникненням через вентиляцію", — поділилася дівчина в підписі.

Відео моментально розлетілося соцмережами. Кумедні коментарі користувачів не змусили себе чекати.

"Він дуже розумний. Добре, що це кіт, а не єнот чи змія", "Він не ховається, ніби йому байдуже, що його спіймають", "Такий недбалий. Типу: "О, привіт, хлопці! Важкий був день. Але нарешті я вдома". Просто чудово!", — писали вони.

Видання Newsweek зазначає, що експерти пояснюють, що подібна гнучкість — одна з унікальних рис кішок. Завдяки еластичному хребту з 30-53 хребцями й вільному кріпленню лопаток тільки за допомогою м'язів, кішки здатні проникати у вузькі простори, куди інші тварини не доберуться. Крихітні ключиці та "рефлекс випрямлення", що допомагає їм завжди приземлятися на лапи, лише додають їм спритності.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка довірила кішці ранковий підйом дочки до школи. У Бостоні (США) мама знайшла оригінальний спосіб припинити ранкові сварки. Тепер дівчинку будить смугаста кішка на прізвисько Сьюкі, яка не відступає, поки та не встане.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.