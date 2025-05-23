Опасный спуск за золотом: сотни людей оказались в ловушке под землей (фото)

В результате аварии на золотом руднике Клуф под Йоханнесбургом (ЮАР) под землей оказались почти 300 рабочих. По данным оператора шахты, их местонахождение известно, и ожидается, что всех удастся вывести на поверхность к полудню пятницы.

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Об этом пишет Newsweek.

289 рабочих оказались под землей после инцидента в седьмом стволе золотого рудника Клуф (Йоханнесбург, ЮАР), управляемого компанией Sibanye-Stillwater. Как сообщают представители компании, все шахтеры живы, находятся в безопасности и вскоре будут эвакуированы.

По данным Sibanye-Stillwater, происшествие произошло в четверг вечером, 22 мая. При подъеме руды дверь шахтного подъемника внезапно открылась, высыпавшийся мусор повредил оборудование, что сделало невозможным немедленный выход рабочих на поверхность.

"Мы знаем, где находятся сотрудники, и обеспечиваем их всем необходимым. Сейчас они остаются на станции, и, как только условия будут безопасными, мы начнем их подъем", — сообщили в компании. Ожидается, что операция завершится к полудню пятницы.

В результате аварии на золотом руднике Клуф под Йоханнесбургом (ЮАР) под землей оказались почти 300 рабочих Фото: AFP

Рудник Клуф находится в 60 километрах к западу от Йоханнесбурга и считается одним из старейших и глубочайших в стране. На нем работает около 8900 человек. Четвертый ствол шахты был закрыт в 2023 году по экономическим причинам.

Национальный профсоюз горняков подтвердил, что инцидент произошел около 22:00 по местному времени. В телефонном разговоре с агентством Xinhua председатель Национального комитета по охране труда и технике безопасности Национального университета Монреаля Дункан Лувуно, находящийся на месте спасательной операции, поделился подробностями.

«Процесс спасения продолжается. Мы пытаемся доставить еду рабочим, которые находятся там внизу. Они не могут воспользоваться запасным выходом. Свет выключен», — сказал Лувуно.

Трагедия на незаконной золотой шахте

Издание отмечает, что этот случай происходит на фоне продолжающихся проблем с нелегальной добычей золота в Южной Африке. В январе этого года на заброшенной шахте Буффелсфонтейн погибли по меньшей мере 87 нелегальных старателей. Сотни других были эвакуированы, а десятки — арестованы. По словам полиции, шахта была оккупирована до 2000 человек, многие из которых прибыли из Мозамбика, Зимбабве и Лесото без законных оснований.

Правительство ЮАР утверждает, что так называемые zama zamas (нелегальные шахтеры) тесно связаны с преступными группировками, вооружены и ежегодно наносят ущерб экономике страны на сумму свыше миллиарда долларов.

Полиция изъяла из шахты золото, оружие, взрывчатку и более $2 млн наличными. Власти продолжают защищать свой жесткий подход к борьбе с нелегальной добычей, несмотря на критику со стороны правозащитников.

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