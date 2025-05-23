Небезпечний спуск за золотом: сотні людей опинилися в пастці під землею (фото)

Унаслідок аварії на золотому руднику Клуф під Йоганнесбургом (ПАР) під землею опинилися майже 300 робітників. За даними оператора шахти, їхнє місцезнаходження відоме, і очікується, що всіх вдасться вивести на поверхню до полудня п'ятниці.

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Про це пише Newsweek.

289 робітників опинилися під землею після інциденту в сьомому стовбурі золотого рудника Клуф (Йоганнесбург, ПАР), керованого компанією Sibanye-Stillwater. Як повідомляють представники компанії, всі шахтарі живі, перебувають у безпеці й незабаром будуть евакуйовані.

За даними Sibanye-Stillwater, подія сталася в четвер увечері, 22 травня. Під час підйому руди двері шахтного підйомника раптово відчинилися, сміття, що висипалося, пошкодило обладнання, що унеможливило негайний вихід робітників на поверхню.

"Ми знаємо, де перебувають співробітники, і забезпечуємо їх усім необхідним. Наразі вони залишаються на станції, і, щойно умови будуть безпечними, ми почнемо їхній підйом", — повідомили в компанії. Очікується, що операція завершиться до полудня п'ятниці.

Унаслідок аварії на золотому руднику Клуф під Йоганнесбургом (ПАР) під землею опинилися майже 300 робітників Фото: AFP

Рудник Клуф розташований за 60 кілометрів на захід від Йоганнесбурга і вважається одним із найстаріших і найглибших у країні. На ньому працює близько 8900 осіб. Четвертий ствол шахти закрили 2023 року з економічних причин.

Національна профспілка гірників підтвердила, що інцидент стався близько 22:00 за місцевим часом. У телефонній розмові з агентством Xinhua голова Національного комітету з охорони праці та техніки безпеки Національного університету Монреаля Дункан Лувуно, який перебуває на місці рятувальної операції, поділився подробицями.

"Процес порятунку триває. Ми намагаємося доставити їжу робітникам, які перебувають там внизу. Вони не можуть скористатися запасним виходом. Світло вимкнене", — сказав Лувуно.

Трагедія на незаконній золотій шахті

Видання зазначає, що цей випадок відбувається на тлі безперервних проблем із нелегальним видобутком золота в Південній Африці. У січні цього року на покинутій шахті Буффелсфонтейн загинули щонайменше 87 нелегальних старателів. Сотні інших були евакуйовані, а десятки — заарештовані. За словами поліції, шахта була окупована до 2000 осіб, багато з яких прибули з Мозамбіку, Зімбабве і Лесото без законних підстав.

Уряд ПАР стверджує, що так звані zama zamas (нелегальні шахтарі) тісно пов'язані зі злочинними угрупованнями, озброєні й щорічно завдають шкоди економіці країни на суму понад мільярд доларів.

Поліція вилучила з шахти золото, зброю, вибухівку і понад $2 млн готівкою. Влада продовжує захищати свій жорсткий підхід до боротьби з нелегальним видобутком, попри критику з боку правозахисників.

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