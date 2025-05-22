Таємниці старого озера: рибалка випадково знайшов корабель, затоплений понад 100 років тому

У водах озера Мічиган неподалік від Манітовока (США) рибалка виявив затонулий буксир JC Ames, побудований 1881 року і навмисно затоплений 1923-го. Судно пролежало під водою понад століття і стало важливою археологічною знахідкою.

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Про це пише Fox News.

Несподівана знахідка чекала на рибалку Крістофера Тусса, коли він вирушив ловити рибу в туманний день недалеко від Манітовока (Вісконсин). На глибині всього дев'яти футів (2,7 метра) під поверхнею води він помітив обриси дерев'яного корпусу і повідомив про знахідку владі. Незабаром з'ясувалося, що це рештки буксира JC Ames, спорудженого 1881 року і затопленого 1923-го.

Як розповіла морська археологиня Тамара Томсен з Історичного товариства Вісконсіна, судно, що служило в лісоторгівлі, було одним із найбільших і найпотужніших буксирів свого часу. Його вартість під час будівництва становила майже $50 000, що на той час було солідною сумою. Після пошкоджень і численних перепродажів, JC Ames розібрали, позбавили двигуна і котла, підпалили й затопили за межами гавані Манітовока, так як це тоді практикувалося.

"Подібні відкриття завжди захоплюють, адже вони дають змогу загубленій історії знову спливти на поверхню", — прокоментувала Томсен.

Після пошкоджень і численних перепродажів, JC Ames був розібраний, позбавлений двигуна і котла, підпалений і затоплений за межами гавані Манітовока Фото: FOX News

Історикиня також наголосила, що місце затоплення досі зберігає великий артефакт — 10,5-футовий (приблизно 3,2 метра) гребний гвинт. Решта знахідок — фрагментарні.

Видання зазначає, що до "пошуків минулого" Тусс, можливо, має спадкову тягу. Його мачуха прославилася тим, що 2015 року, керуючи моторним парашутом, виявила з повітря одразу три корабельні аварії в тому ж озері.

Історичне товариство активно займається вивченням затонулих суден. У травні минулого року фахівці виявили в озері Медісон 11 стародавніх каное, одне з яких датується 2500 роком до н.е., а пізніше — ще один буксир, "Джон Евенсон", побудований 1884 року.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила острів у рибалки й відкрила розкішний курорт. У 2004 році австралійка Меліта Коулмандас вирушила в подорож архіпелагом Кох Ронг, а повернулася зі шматком суші у власності. Відтоді вона не тільки відновила природу на острові, а й відкрила успішний екокурорт Song Saa.

Також стало відомо, що студент Олівер Рассел зі США купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю виконати мрію дитинства.