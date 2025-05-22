Тайны старого озера: рыбак случайно нашел корабль, затопленный более 100 лет назад (фото)

В водах озера Мичиган неподалеку от Манитовока (США) рыбак обнаружил затонувший буксир JC Ames, построенный в 1881 году и преднамеренно затопленный в 1923-м. Судно пролежало под водой более века и стало важной археологической находкой.

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Об этом пишет Fox News.

Неожиданная находка ждала рыбака Кристофера Тусса, когда он отправился ловить рыбу в туманный день недалеко от Манитовока (Висконсин). На глубине всего девяти футов (2,7 метра) под поверхностью воды он заметил очертания деревянного корпуса и сообщил о находке властям. Вскоре выяснилось, что это останки буксира JC Ames, сооруженного в 1881 году и затопленного в 1923-м.

Как рассказала морской археолог Тамара Томсен из Исторического общества Висконсина, судно, служившее в лесоторговле, было одним из самых крупных и мощных буксиров своего времени. Его стоимость при строительстве составляла около $50 000, что на то время было солидной суммой. После повреждений и многочисленных перепродаж, JC Ames был разобран, лишен двигателя и котла, подожжен и затоплен за пределами гавани Манитовока, так как это тогда практиковалось.

"Подобные открытия всегда захватывают, ведь они позволяют утерянной истории вновь всплыть на поверхность", — прокомментировала Томсен.

После повреждений и многочисленных перепродаж, JC Ames был разобран, лишен двигателя и котла, подожжен и затоплен за пределами гавани Манитовока Фото: FOX News

Историк также подчеркнула, что место затопления до сих пор хранит крупный артефакт — 10,5-футовый (примерно 3,2 метра) гребной винт. Остальные находки — фрагментарные.

Издание отмечает, что к "поискам прошлого" Тусс, возможно, имеет наследственную тягу. Его мачеха прославилась тем, что в 2015 году, управляя моторным парашютом, обнаружила с воздуха сразу три кораблекрушения в том же озере.

Историческое общество активно занимается изучением затонувших судов. В мае прошлого года специалисты обнаружили в озере Мэдисон 11 древних каноэ, одно из которых датируется 2500 годом до н. э., а позже — еще один буксир, "Джон Эвенсон", построенный в 1884 году.

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