"Здесь никого нет": рыжий кот попытался "исчезнуть" на приеме у ветеринара (видео)

Испуганный кот Беллини вызвал волну сочувствия в сети, попытавшись "стать невидимым" в ветеринарной клинике. Его поведение стало не только вирусным, но и поводом обсудить, как стресс влияет на домашних питомцев.

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Поведение кота на приеме у ветеринара развеселило пользователей TikTok. Соответствующим роликом поделилась хозяйка животного.

Рыжий кот по кличке Беллини, помесь мейн-куна и перса, случайно стал звездой в соцсетях. Видео, на котором он пытается избежать приема у ветеринара, спрятавшись лицом в стену, за короткое время собрало более 600 тысяч просмотров и десятки тысяч комментариев.

Беллини, сидящий на столе в смотровой комнате, будто решил притвориться частью интерьера. Он отвернулся от всего происходящего, повернувшись к стене в отчаянной надежде, что если не смотреть, то и он будет не замеченным.

Владелец рассказал, что кот самостоятельно вышел из переноски и не проявлял агрессии. Он просто выбрал угол для "драматического момента". Несмотря на стресс, Беллини чувствовал себя хорошо как до, так и после визита.

"Он просто очень чувствительный к врачам. Но он в безопасности, и его любят", — уточнила автор видео в комментариях.

Реакция пользователей TikTok была мгновенной. Комментарии варьировались от сочувственных до юмористических:

"Я стена";

"Здесь нет никакого кота. Ветеринар может уходить";

"Он применил заклинание невидимости уровня 100";

"Если бы стена была покрашена в рыжий, у него бы все получилось".

Видео привлекло внимание к серьезной теме — стрессу домашних животных перед визитом к ветеринару.

Издание Newsweek отмечает, что по данным анонимного опроса 2024 года среди владельцев кошек в США, 42,6% животных демонстрируют признаки агрессии при посещении клиник. Интересно, что кошки из семей, где живет несколько питомцев, реже испытывают стресс и страх в таких ситуациях. Однако подавляющее большинство кошек по-прежнему не получают успокаивающих средств или обезболивающих перед приемом — даже если у них есть выраженная тревожность.

Ранее Фокус сообщал, что женщина доверила кошке утренний подъем дочери в школу. В Бостоне (США) мама нашла оригинальный способ прекратить утренние ссоры. Теперь девочку будит полосатая кошка по кличке Сьюки, которая не отступает, пока та не встанет.

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.