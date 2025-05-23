"Тут нікого немає": рудий кіт спробував "зникнути" на прийомі у ветеринара (відео)

Переляканий кіт Белліні викликав хвилю співчуття в мережі, спробувавши "стати невидимим" у ветеринарній клініці. Його поведінка стала не тільки вірусною, а й приводом обговорити, як стрес впливає на домашніх улюбленців.

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Поведінка кота на прийомі у ветеринара розвеселила користувачів TikTok. Відповідним роликом поділилася господиня тварини.

Рудий кіт на прізвисько Белліні, помісь мейн-куна і перса, випадково став зіркою в соцмережах. Відео, на якому він намагається уникнути прийому у ветеринара, сховавшись обличчям у стіну, за короткий час зібрало понад 600 тисяч переглядів і десятки тисяч коментарів.

Белліні, що сидить на столі в оглядовій кімнаті, ніби вирішив прикинутися частиною інтер'єру. Він відвернувся від усього, що відбувається, повернувшись до стіни у відчайдушній надії, що якщо не дивитися, то і він буде непоміченим.

Власник розповів, що кіт самостійно вийшов із переноски й не проявляв агресії. Він просто вибрав кут для "драматичного моменту". Попри стрес, Белліні почувався добре як до, так і після візиту.

"Він просто дуже чутливий до лікарів. Але він у безпеці, і його люблять", — уточнила авторка відео в коментарях.

Реакція користувачів TikTok була миттєвою. Коментарі варіювалися від співчутливих до гумористичних:

"Я стіна";

"Тут немає ніякого кота. Ветеринар може йти";

"Він застосував заклинання невидимості рівня 100";

"Якби стіна була пофарбована в рудий, у нього б усе вийшло".

Відео привернуло увагу до серйозної теми — стресу домашніх тварин перед візитом до ветеринара.

Видання Newsweek зазначає, що за даними анонімного опитування 2024 року серед власників котів у США, 42,6% тварин демонструють ознаки агресії під час відвідування клінік. Цікаво, що кішки з сімей, де живе кілька вихованців, рідше відчувають стрес і страх у таких ситуаціях. Однак переважна більшість кішок, як і раніше, не отримують заспокійливих засобів або знеболювальних перед прийомом — навіть якщо у них є виражена тривожність.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка довірила кішці ранковий підйом дочки до школи. У Бостоні (США) мама знайшла оригінальний спосіб припинити ранкові сварки. Тепер дівчинку будить смугаста кішка на прізвисько Сьюкі, яка не відступає, поки та не встане.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.