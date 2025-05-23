Во время сеанса врач случайно показал свой экран: пациент остался в шоке от увиденного

Пациент обнаружил, что его терапевт использует ChatGPT во время сеанса. Теперь он сомневается, стоит ли продолжать лечение.

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Инцидент вызвал волну обсуждений после того, как автор истории поделился ею на популярном форуме Reddit под ником TomorrowFutureFate.

Пациент, проходящий курс терапии, был шокирован, обнаружив, что его терапевт вводит его слова в ChatGPT и использует полученные ответы во время консультации.

По его словам, все произошло во время онлайн-сеанса, когда у терапевта возникли проблемы со связью. Пациент предложил переключиться на аудиоформат, однако вместо этого терапевт случайно включил демонстрацию экрана, показав несколько открытых вкладок в браузере.

"Он гуглил фильм, который я упомянул — это нормально. Но также у него был открыт ChatGPT, куда он вводил мои слова от первого лица, а затем брал нужные фразы из ответа ИИ", — рассказал автор.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Сессия приобрела по-настоящему сюрреалистичный характер: наблюдая за экраном, пациент начал интуитивно повторять фразы из предложений ChatGPT, которые видел в реальном времени, на что терапевт восторженно реагировал: "Да! Именно так!"

Пользователь Reddit признался, что это сильно подорвало его доверие к врачу. Более того, он заметил, что в истории чата ИИ были и другие запросы, связанные с психическим здоровьем, что навело его на мысль, что он является не единственным пациентом, в отношении которого применялись подобные методы.

Хотя он не стал напрямую говорить об этом терапевту, объясняя это уважением и личной привязанностью, он признался, что теперь серьезно задумывается о прекращении терапии.

"Самое обидное — он даже использует бесплатную версию ChatGPT, в то время как я плачу 50 долларов за сеанс. Если уж передавать мою терапию ИИ, пусть хотя бы это будет ИИ с подпиской", — отметил пациент.

История вызвала бурную реакцию в соцсетях, смешавшую удивление, тревогу и юмор. Многие пользователи сравнили ситуацию с серией из антиутопического сериала "Черное зеркало".

"Нет, это не нормально. Найдите опытного и профессионального терапевта. Удачи в ваших поисках", — написал один из них.

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