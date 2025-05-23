Під час сеансу лікар випадково показав свій екран: пацієнт залишився в шоці від побаченого

Пацієнт виявив, що його терапевт використовує ChatGPT під час сеансу. Тепер він сумнівається, чи варто продовжувати лікування.

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Інцидент викликав хвилю обговорень після того, як автор історії поділився нею на популярному форумі Reddit під ніком TomorrowFutureFate.

Пацієнт, який проходить курс терапії, був шокований, виявивши, що його терапевт вводить його слова в ChatGPT і використовує отримані відповіді під час консультації.

За його словами, все сталося під час онлайн сеансу, коли в терапевта виникли проблеми зі зв'язком. Пацієнт запропонував переключитися на аудіоформат, однак замість цього терапевт випадково увімкнув демонстрацію екрана, показавши кілька відкритих вкладок у браузері.

"Він гуглив фільм, який я згадав — це нормально. Але також у нього був відкритий ChatGPT, куди він вводив мої слова від першої особи, а потім брав потрібні фрази з відповіді ШІ", — розповів автор.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Сесія набула по-справжньому сюрреалістичного характеру: спостерігаючи за екраном, пацієнт почав інтуїтивно повторювати фрази з речень ChatGPT, які бачив у реальному часі, на що терапевт захоплено реагував: "Так! Саме так!"

Користувач Reddit зізнався, що це сильно підірвало його довіру до лікаря. Ба більше, він помітив, що в історії чату ШІ були й інші запити, пов'язані з психічним здоров'ям, що наштовхнуло його на думку, що він є не єдиним пацієнтом, щодо якого застосовували подібні методи.

Хоча він не став прямо говорити про це терапевту, пояснюючи це повагою й особистою прихильністю, він зізнався, що тепер серйозно замислюється про припинення терапії.

"Найприкріше — він навіть використовує безкоштовну версію ChatGPT, тоді як я плачу 50 доларів за сеанс. Якщо вже передавати мою терапію ШІ, нехай хоча б це буде ШІ з підпискою", — зазначив пацієнт.

Історія викликала бурхливу реакцію в соцмережах, що змішала здивування, тривогу і гумор. Багато користувачів порівняли ситуацію із серією з антиутопічного серіалу "Чорне дзеркало".

"Ні, це не нормально. Знайдіть досвідченого і професійного терапевта. Удачі у ваших пошуках", — написав один із них.

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