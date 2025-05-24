В Австралии корова исчезла во время сильного наводнения: ее неожиданно нашли невредимой в 20 км от дома (фото)

Сильные наводнения случились в Австралии, во время которых также произошел удивительный случай спасения обычной домашней коровы. Животное оказалось в эпицентре непогоды, после чего исчезло: когда его нашли почти в 20 километрах от места наводнения, то были удивлены тем, что увидели.

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Об удивительной истории спасения животного рассказали на Facebook-странице Nine.com.au.

В канале обнародовали также кадры, на которых видно, как люди находят корову на одном из австралийских пляжей, когда та обессиленная, однако спокойная и невредимая сидит, ожидая спасения.

Скрин видео | потерянную во время наводнения корову нашли в 20 км от дома

Выяснилось, что корова оказалась почти в 11 милях (или около 20 километров) от места, где ее застало сильное наводнение. Животное нашли на пляже Олд-Бар, что расположен на Средне-Северном побережье Нового Южного Уэльса. Его оказалась австралийка Лейла Филисон, которая увидела, что животное сидит неподвижно на песке и чего-то ожидает.

История коровы, которая чудом спаслась во время наводнения, поразила местных жителей и владельцев животного. Выяснилось, что домашнее животное было лишь одним из нескольких, которые жили на местной ферме, и всех их внезапное сильное наводнение буквально смыло. Непогода накрыла Новый Южный Уэльс стремительно быстро и началась с ливневых дождей.

Других коров найти не удалось: владельцы хозяйства считали, что все животные погибли, когда их смыла стремительная вода. Однако они были удивлены, когда вдруг увидели в сети объявление, в котором говорилось о том, что женщина нашла корову неизвестного происхождения на пляже почти в 20 километрах от дома животного. Присмотревшись к кадрам, хозяева узнали одну из своих подопечных.

Вскоре владелец приехал за счастливицей, которой удалось выжить во время наводнения. Животное он забрал домой, а потом передал в руки ветеринара, который сейчас лечит корову. Несмотря на то, что животное казалось невредимым извне, оно могло получить внутренние травмы из-за непогоды.

История обычной австралийской коровы завирусилась в Facebook, набрав более 2 миллионов просмотров в течение нескольких часов.

Напомним, 17 мая в FOX 13 Tampa Bay рассказали историю о коте, который под действием анестезии сбежал от ветеринара и чудом дошел домой.

Также в What's The Jam 16 мая рассказали, как кот, пропавший год назад, вернулся домой, преодолев более 1900 километров.