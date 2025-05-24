В Австралії корова зникла під час сильної повені: її несподівано знайшли неушкодженою за 20 км від дому (фото)

Сильні повені трапилися в Австралії, під час яких також трапився дивовижний випадок порятунку звичайної свійської корови. Тварина опинилася в епіцентрі негоди, після чого зникла: коли її знайшли майже за 20 кілометрів від місця повені, то були здивовані тим, що побачили.

Related video

Про дивовижну історію порятунку тварини розповіли на Facebook-сторінці Nine.com.au.

У каналі оприлюднили також кадри, на яких видно, як люди знаходять корову на одному з австралійських пляжів, коли та знесилена, однак спокійна та неушкоджена сидить, очікуючи на порятунок.

Скрін відео | загублену під час повені корову знайшли за 20 км від дому

З'ясувалося, що корова опинилася майже за 11 миль (або близько 20 кілометрів) від місця, де її застала сильна повінь. Тварину знайшли на пляжі Олд-Бар, що розташований на Середньо-Північному узбережжі Нового Південного Уельсу. Її виявилася австралійка Лейла Філісон, яка побачила, що тварина сидить непорушно на піску та на щось очікує.

Історія корови, яка дивом врятувалася під час повені, вразила місцевих мешканців та власників тварини. З'ясувалося, що свійська тварина була лише однією з кількох, які мешкали на місцевій фермі, і всіх їх раптова сильна повінь буквально змила. Негода накрила Новий Південний Уельс нестримно швидко й почалася зі зливових дощів.

Інших корів знайти не вдалося: власники господарства вважали, що всі тварини загинули, коли їх змила стрімка вода. Однак вони були здивовані, коли раптом побачили у мережі оголошення, у якому йшлося про те, що жінка знайшла корову невідомого походження на пляжі за майже 20 кілометрів від дому тварини. Придивившись до кадрів, господарі впізнали одну зі своїх підопічних.

Невдовзі власник приїхав за щасливицею, якій вдалося вижити під час повені. Тварину він забрав додому, а тоді передав у руки ветеринара, який наразі лікує корову. Попри те, що тварина здавалася неушодженою ззовні, вона могла зазнати внутрішніх травм через негоду.

Історія звичайної австралійської корови завірусилася у Facebook, набравши понад 2 мільйони переглядів упродовж кількох годин.

Нагадаємо, 17 травня у FOX 13 Tampa Bay розповіли історію про кота, який під дією анестезії втік від ветеринара та дивом дійшов додому.

Також у What's The Jam 16 травня розповіли, як кіт, зниклий рік тому, повернувся додому, здолавши понад 1900 кілометрів.