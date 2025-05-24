Отец запретил своей 16-летней дочери провести вечеринку: его объяснения возмутили сеть

Британец рассказал, что был вынужден наказать дочь и запретить ей праздновать свое 16-летие дома из-за нарушения обещаний. Ранее она пообещала отцу, что не будет встревать в неприятности и успешно сдаст тест по математике.

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Об этом сообщает издание Mirror.

Мужчина рассказывает, что пообещал дочери, что та сможет провести дома вечеринку на свой День рождения, если не будет иметь проблем в школе и успешно сдаст тест по математике. Однако впоследствии оказалось, что его дочь не сдержала обещания.

"Моя дочь старается получать высокие оценки, поэтому нанял нескольких репетиторов, чтобы помочь с некоторыми предметами, и она посещает семейного терапевта. Однажды она спросила, может ли она устроить вечеринку с подругами дома в честь своего 16-летия, и я сказал ей, что не против, если она не будет иметь проблем в школе и хорошо сдаст тест по математике", — рассказал мужчина.

Он добавляет, что вечеринку запланировал на выходные 14 января, а на праздновании будет около десятка ее подруг. Однако через несколько дней, ему позвонили из школы и сообщили, что дочь пронесла бутылку с водой, наполненную алкоголем, а одну из ее подруг отвели в медицинский пункт.

"Я был ошарашен услышанным и пошел разговаривать с дочерью в кабинете директора. Сначала она оправдывалась тем, что ее заставили пронести эту бутылку. Но когда я сказал, что мне известно, что было на самом деле, то она ничего не сказала по дороге, и мы поехали домой", — рассказал герой истории.

Он долго колебался, стоит ли наказать дочь за такое поведение, но в конце концов решился. Он решил оставить девушку дома на пять дней, а потом забрал ее всю электронику, позволив пользоваться телефоном только при необходимости. Также отец сказал, что запланированная вечеринка не состоится.

"Она очень расстроилась от услышанного, а потом начала кричать на меня, что я — худший отец в мире. Впоследствии она пошла в свою комнату и громко хлопнула дверью", — добавил отец, спрашивая мнения людей, правильно ли он поступил.

В комментариях к этому сообщению, мнения пользователей разделились на два диаметрально противоположных лагеря. Одни считали наказания отца слишком суровыми, в то же время другая группа пользователей поддержала мужчину. Больше всего пользователи отметили следующие реплики:

"Вы — отец. И я думаю, довольно хороший отец! Ей повезло, что ее не выгнали из школы, честно говоря";

"Вы поставили ей определенные условия, при которых вечеринка могла состояться. Она нарушила одно из условий и теперь должна столкнуться с последствиями";

"Честно говоря, вы перегнули палку. Могли просто наказать ее, забрав технику на время. Но портить девушке празднование ее Дня рождения, как по мне, это уже слишком!";

"Странно, что вы не можете достучаться к дочери. Не пробовали поговорить?";

"Я думаю, что совместное посещение терапии было бы хорошей идеей. Бесконечный цикл наказаний не помогает, поверьте. Поэтому я думаю, что вам обоим следует обратиться к семейному психологу".

Ранее сообщалось, как отец приехал в гости к дочери впервые за два года. Она поделилась с пользователями реакцией отца, который увидел условия, в которых живет ее ребенок сейчас в Нью-Йорке.

Впоследствии стало известно о реакции отца на возвращение "блудной дочери". Встреча отца и дочери, которая неожиданно приехала домой после длительной разлуки, развеселила пользователей социальных сетей.