Батько заборонив своїй 16-річній доньці провести вечірку: його пояснення обурили мережу

Британець розповів, що був вимушений покарати доньку і заборонити їй святкувати своє 16-річчя вдома через порушення обіцянок. Раніше вона пообіцяла татові, що не буде встрягати в неприємності та успішно складе тест з математики.

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Про це повідомляє видання Mirror.

Чоловік розповідає, що пообіцяв доньці, що та зможе провести вдома вечірку на свій День народження, якщо не матиме проблем у школі та успішно складе тест з математики. Однак згодом виявилося, що його донька не дотрималася обіцянки.

"Моя донька намагається отримувати високі оцінки, тому найняв кількох репетиторів, щоб допомогти з деякими предметами, і вона відвідує сімейного терапевта. Одного разу вона запитала, чи може вона влаштувати вечірку з подругами вдома на честь свого 16-річчя, і я сказав їй, що не проти, якщо вона матиме проблем у школі та добре складе тест з математики", — розповів чоловік.

Він додає, що вечірку запланував на вихідні 14 січня, а на святкуванні буде біля десятка її подруг. Однак за кілька днів, йому зателефонували зі школи і повідомили, що донька пронесла пляшку з водою, наповнену алкоголем, а одну з її подруг відвели до медичного пункту.

"Я був ошелешений почутим та пішов розмовляти з донькою у кабінеті директора. Спочатку вона виправдовувалася тим, що її змусили пронести цю пляшку. Та коли я сказав, що мені відомо, що було насправді, то вона нічого не сказала дорогою, і ми поїхали додому", — розповів герой історії.

Він довго вагався, чи варто покарати доньку за таку поведінку, та зрештою наважився. Він вирішив залишити дівчину вдома на п'ять днів, а потім забрав її всю електроніку, дозволивши користуватися телефоном лише за потреби. Також батько сказав, що запланована вечірка не відбудеться.

"Вона дуже засмутилася від почутого, а потім почала кричати на мене, що я — найгірший батько у світі. Згодом вона пішла до своєї кімнати та гучно грюкнула дверима", — додав батько, питаючи думки людей, чи правильно він вчинив.

У коментарях до цього допису, думки користувачів розділилися на два діаметрально протилежні табори. Одні вважали покарання батька занадто суворими, водночас інша група юзерів підтримала чоловіка. Найбільше користувачі відзначили наступні репліки:

"Ви — батько. І я думаю, досить хороший батько! Їй пощастило, що її не вигнали зі школи, чесно кажучи";

"Ви поставили їй певні умови, за яких вечірка могла відбутися. Вона порушила одну з умов і тепер має зіткнутися з наслідками";

"Чесно кажучи, ви перегнули палицю. Могли просто покарати її, забравши техніку на певний час. Але псувати дівчині святкування її Дня народження, як на мене, це вже занадто!";

"Дивно, що ви не можете достукатися до неї. Не пробували поговорити?";

"Я думаю, що спільне відвідування терапії було б гарною ідеєю. Нескінченний цикл покарань не допомагає, повірте. Тому я думаю, що вам обом слід звернутися до сімейного психолога".

Раніше повідомлялося, як батько приїхав в гості до доньки вперше за два роки. Вона поділилась з користувачами реакцією батька, який побачив умови, в яких живе її дитина зараз в Нью-Йорку.

Згодом стало відомо про реакцію батька на повернення "блудної дочки". Зустріч батька та доньки, яка несподівано приїхала додому після тривалої розлуки, розвеселила користувачів соціальних мереж.