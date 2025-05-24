"Королевский" полет: пара показала, как выглядит почти пустой рейс (видео)

Пара из Великобритании случайно оказалась на полупустом рейсе Virgin Atlantic в Индию и запечатлела свое "королевское" путешествие в эконом-классе.

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Видео с полетом быстро набрало популярность в TikTok, вызвав зависть и восторг у зрителей по всему миру.

Арти Лакхани, 31-летняя менеджер по внутреннему аудиту и блогер из Англии, поделилась кадрами, снятыми во время полета из Лондона в Мумбаи. По ее словам, на борту находилось всего 80 пассажиров, при этом экипаж был в полном составе, что сделало обслуживание практически индивидуальным.

"Когда рейс пуст", — гласит наложенный на видео текст, в котором ее партнер запечатлен, растянувшийся на трех сиденьях, словно в личной каюте.

"Вы живете как король в экономе", — говорится в подписи.

Лакхани также рассказала, что во время девятичасового перелета им удалось проспать около восьми часов благодаря свободным местам, подушкам и одеялам, которые они использовали, чтобы устроить себе "удобную кровать".

"Питание подали очень быстро, а сам полет прошел в полной тишине", — добавила она.

На борту находилось всего 80 пассажиров, при этом экипаж был в полном составе Фото: newsweek

Видео вызвало множество откликов. Один пользователь написал:

"Это лучшее чувство", "Как вам удалось попасть на пустой рейс Virgin Atlantic?!", "Помню, когда начался Covid, мы летели из Дубая и весь самолет Emirates был в нашем распоряжении. Я очень хотел, чтобы нам повысили класс обслуживания до бизнес-класса, но они так и не сделали", — писали они.

Даже бортпроводник авиакомпании в комментариях отметил, что такие рейсы позволяют пассажирам по-настоящему расслабиться.

История вызвала обсуждение не только у путешественников, но и среди тех, кто знаком с дискомфортом полетов. По данным Международного журнала промышленной эргономики, нехватка пространства в эконом-классе может представлять риск для здоровья — от боли до тромбозов. В исследовании подчеркивается необходимость пересмотра стандартов размеров кресел с учетом роста и веса современных пассажиров.

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