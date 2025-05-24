"Королівський" політ: пара показала, який вигляд має майже порожній рейс (відео)

Пара з Великої Британії випадково опинилася на напівпорожньому рейсі Virgin Atlantic до Індії та зафіксувала свою "королівську" подорож в економкласі.

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Відео з польотом швидко набрало популярності в TikTok, викликавши заздрість і захоплення у глядачів по всьому світу.

Арті Лакхані, 31-річна менеджерка з внутрішнього аудиту і блогерка з Англії, поділилася кадрами, знятими під час польоту з Лондона до Мумбаї. За її словами, на борту перебувало всього 80 пасажирів, при цьому екіпаж був у повному складі, що зробило обслуговування практично індивідуальним.

"Коли рейс порожній", — йдеться в накладеному на відео тексті, в якому її партнер зображений, розтягнувшись на трьох сидіннях, немов в особистій каюті.

"Ви живете як король в економі", — ідеться в підписі.

Лакхані також розповіла, що під час дев'ятигодинного перельоту їм вдалося проспати близько восьми годин завдяки вільним місцям, подушкам і ковдрам, які вони використовували, щоб влаштувати собі "зручне ліжко".

"Харчування подали дуже швидко, а сам політ пройшов у повній тиші", — додала вона.

На борту перебувало всього 80 пасажирів, при цьому екіпаж був у повному складі Фото: newsweek

Відео викликало безліч відгуків. Один користувач написав:

"Це найкраще почуття", "Як вам вдалося потрапити на порожній рейс Virgin Atlantic?!", "Пам'ятаю, коли почався Covid, ми летіли з Дубая, і весь літак Emirates був у нашому розпорядженні. Я дуже хотів, щоб нам підвищили клас обслуговування до бізнес-класу, але вони так і не зробили", — писали вони.

Навіть бортпровідник авіакомпанії в коментарях зазначив, що такі рейси дають змогу пасажирам по-справжньому розслабитися.

Історія викликала обговорення не тільки у мандрівників, а й серед тих, хто знайомий з дискомфортом польотів. За даними Міжнародного журналу промислової ергономіки, брак простору в економкласі може становити ризик для здоров'я — від болю до тромбозів. У дослідженні наголошується на необхідності перегляду стандартів розмірів крісел з урахуванням зросту і ваги сучасних пасажирів.

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