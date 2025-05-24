Девушка подвела свое тату со штрихкодом к сканеру в супермаркете: результат ее шокировал (видео)

Жительница Швейцарии, которая имеет ник Дью (на английском Dew) в соцсетях, решила сделать оригинальное тату — рисунок в виде штрихкода любимого энергетика. Теперь девушка говорит, что в этом есть своя интересная польза.

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Об этом курьезе пишет WhatstheJam.

Девушка рассказывает, что даже когда задумалась о новой татуировке, то решила сделать настоящий штрихкод. Однако признается, что не думала о том, что это именно будет марка ее любимого энергетика Red Bull.

"Я думала о брокколи или что-то другое бессмысленное. Но потом я подумала: энергия. Тогда мой выбор пал на Red Bull, а потом я добавила червячка, который его грызет, опираясь на маленький рисунок моей сестры", — добавила девушка.

В комментарии для журналистов, Дью говорит, что сначала думала, что сканер не считает тату, ведь тату-мастер сказал, что это может не сработать.

"Но он очень старался, как мог. А потом я попробовала на следующий день, и это получилось. Я была так рада этому", — рассказывает о своих первых впечатлениях девушка.

Она заплатила за свое тату чуть более 25 тыс. грн, прежде чем испытать его. Однако вирусное видео, которое девушка разместила в своем Instragram, доказывает — что сканер считывает татуировки и выбивает в чеке "энергетический напиток".

Дью признается, что она на самом деле ни разу не пыталась получить бесплатный напиток. В то же время она показала подписчикам, что это работает — и теперь, когда идет в супермаркет, то может не переживать, ведь точно знает: она сможет купить любимый напиток.

"Для всех, кто интересуется, работает ли мой штрих-код Red Bull. Да, работает", — язвительно написала девушка в своем посте.

В комментариях к этому посту, который набрал более 400 тыс. лайков и более 18,6 млн просмотров, пользователи по-разному оценили эту татуировку. Одни отметили, что эта затея является бессмысленной, а другие — были в восторге от увиденного. Больше всего пользователям понравились следующие сообщения:

"Это так глупо, но мне это нравится";

"Это так культово";

"Боюсь, что это может быть самая крутая вещь, которую я когда-либо видела";

"Не может быть!";

"Могу я украсть эту идею?";

"Вот это — ИСКУССТВО. Да, это оно, черт возьми!".

Ранее специалист тату назвал 5 рисунков, которые делают люди и жалеют потом. Мужчина известен именно благодаря контенту в сфере бодиарта и рассказал, почему именно не стоит наносить на тело некоторые рисунки.

Впоследствии сообщалось, что в ВСУ принимают в ряды татуировщиков. Например, 63-я бригада ВСУ ищет спеца, который будет осуществлять обслуживание личного состава, планировать рабочий график и записи на татуировки.