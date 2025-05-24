Дівчина підвела своє тату зі штрихкодом до сканера в супермаркеті: результат її шокував (відео)

Мешканка Швейцарії, яка має нік Д'ю (англійською Dew) у соцмережах, вирішила зробити оригінальне тату — малюнок у вигляді штрихкоду улюбленого енергетика. Тепер дівчина каже, що в цьому є своя цікава користь.

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Про цей курйоз пише WhatstheJam.

Дівчина розповідає, що навіть коли задумалася про нове татуювання, то вирішила зробити справжній штрихкод. Однак зізнається, що не думала про те, що це саме буде марка її улюбленого енергетика Red Bull.

"Я думала про броколі чи щось інше безглузде. Але потім я подумала: енергія. Тоді мій вибір упав на Red Bull, а потім я додала черв'ячка, який його гризе, спираючись на маленький малюнок моєї сестри", — додала дівчина.

У коментарі для журналістів, Д'ю каже, що спочатку думала, що сканер не зчитає тату, адже тату-майстер сказав, що це може не спрацювати.

"Але він дуже старався, як міг. А потім я спробувала наступного дня, і це вийшло. Я була так рада цьому", — розповідає про свої перші враження дівчина.

Вона заплатила за своє тату трохи понад 25 тис. грн, перш ніж випробувати його. Однак вірусне відео, яке дівчина розмістила у своєму Instragram, доводить — що сканер зчитує татуювання та вибиває у чеку "енергетичний напій".

Д'ю зізнається, що вона насправді ні разу не намагалася отримати безкоштовний напій. Водночас вона показала підписникам, що це працює — і тепер, коли йде в супермаркет, то може не перейматися, адже точно знає: вона зможе купити улюблений напій.

"Для всіх, хто цікавиться, чи працює мій штрих-код Red Bull. Так, працює", — уїдливо написала дівчина у своєму пості.

В коментарях до цього посту, який набрав понад 400 тис. лайків і понад 18,6 млн переглядів, користувачі по-різному оцінили це татуювання. Одні відзначили, що ця затія є безглуздою, а інші — були в захваті від побаченого. Найбільше користувачам сподобалися наступні дописи:

"Це так безглуздо, та мені це подобається";

"Це так культово";

"Боюся, що це може бути найкрутіша річ, яку я коли-небудь бачила";

"Не може бути!";

"Можу я вкрасти цю ідею?";

"Ось це — МИСТЕЦТВО. Так, це воно, чорт забирай!".

Раніше фахівець тату назвав 5 малюнків, які роблять люди і шкодують потім. Чоловік є відомим саме завдяки контенту у сфері бодіарту та розповів, чому саме не варто наносити на тіло деякі малюнки.

Згодом повідомлялося, що в ЗСУ приймають до лав татуювальників. Наприклад, 63-та бригада ЗСУ шукає спеца, який буде здійснювати обслуговування особового складу, планувати робочий графіку та записи на татуювання.