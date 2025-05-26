"Не каждый день такое увидишь": мужчина нашел на пороге дома выброшенного кита (видео)

На пляже деревни Лос-Рокес (Испания) было обнаружено тело мертвого кашалота, уже четвертого за месяц у побережья Канарских островов. Специалисты подозревают, что кит погиб в результате столкновения с судном.

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Об этом пишет What's The Jam.

Тело мертвого кашалота обнаружили утром 21 мая на берегу небольшого пляжа в деревне Лос-Рокес, расположенной на юго-западе острова Тенерифе, Испания. Это уже четвертый случай гибели крупного морского млекопитающего у побережья Канарских островов в мае.

51-летний мужчина, переехавший в Испанию из Великобритании, заметил кита утром 21 мая прямо под окнами своей квартиры.

"Я подошел к окну с чашкой кофе и был озадачен, увидев кита на небольшом пляже под моей квартирой. Не каждый день такое увидишь. Кит выброшенный на порог", — поделился он с местными СМИ.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, экологи и представители спасательных служб. После осмотра специалисты пришли к предварительному выводу, что животное получило сильную травму головы, вероятно, в результате столкновения с судном. Это одна из наиболее частых причин гибели китообразных в этом регионе.

Тело мертвого кашалота обнаружили утром 21 мая на берегу небольшого пляжа в деревне Лос-Рокес Фото: Jam Press

Для удаления огромного тела с пляжа был привлечен автокран. Тушу погрузили на специальный транспорт и направили в кремационный центр для безопасной утилизации. Перед этим были взяты биологические образцы, которые помогут в дальнейшем выяснении точных причин смерти животного.

Издание отмечает, что в этом месяце Канарские острова уже сталкивались с похожими случаями. 16 мая мертвого кита выбросило на пляж в туристическом центре Плайя-де-лас-Америкас. Двумя неделями ранее два других кита были найдены на побережье острова Гран-Канария.

По данным морских биологов, в водах вокруг архипелага обитает более 30 видов китообразных. Канарские острова считаются уникальной зоной наблюдения за морскими млекопитающими, привлекающей туристов со всего мира. Однако экологи все чаще бьют тревогу: ежегодно здесь регистрируется от 50 до 60 случаев выброса китов и дельфинов на берег. Среди возможных причин — болезни, загрязнение океана, акустическая дезориентация из-за подводного шума, а также столкновения с туристическими и грузовыми судами.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак случайно нашел корабль, затопленный более 100 лет назад. В водах озера Мичиган неподалеку от Манитовока (США) мужчина обнаружил затонувший буксир JC Ames, построенный в 1881 году и преднамеренно затопленный в 1923-м. Судно пролежало под водой более века и стало важной археологической находкой.

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