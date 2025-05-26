"Не щодня таке побачиш": чоловік знайшов на порозі будинку викинутого кита (відео)

На пляжі села Лос-Рокес (Іспанія) було виявлено тіло мертвого кашалота, вже четвертого за місяць біля узбережжя Канарських островів. Фахівці підозрюють, що кит загинув унаслідок зіткнення із судном.

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Про це пише What's The Jam.

Тіло мертвого кашалота виявили вранці 21 травня на березі невеликого пляжу в селі Лос-Рокес, розташованому на південному заході острова Тенерифе, Іспанія. Це вже четвертий випадок загибелі великого морського ссавця біля узбережжя Канарських островів у травні.

51-річний чоловік, який переїхав до Іспанії з Великої Британії, помітив кита вранці 21 травня просто під вікнами своєї квартири.

"Я підійшов до вікна з чашкою кави і був спантеличений, побачивши кита на невеликому пляжі під моєю квартирою. Не щодня таке побачиш. Кит викинутий на поріг", — поділився він із місцевими ЗМІ.

На місце оперативно прибули співробітники поліції, екологи та представники рятувальних служб. Після огляду фахівці дійшли попереднього висновку, що тварина дістала сильну травму голови, імовірно, внаслідок зіткнення із судном. Це одна з найчастіших причин загибелі китоподібних у цьому регіоні.

Тіло мертвого кашалота виявили вранці 21 травня на березі невеликого пляжу в селі Лос-Рокес Фото: Jam Press

Для видалення величезного тіла з пляжу було залучено автокран. Тушу завантажили на спеціальний транспорт і направили до кремаційного центру для безпечної утилізації. Перед цим було взято біологічні зразки, які допоможуть у подальшому з'ясуванні точних причин смерті тварини.

Видання зазначає, що цього місяця Канарські острови вже стикалися зі схожими випадками. 16 травня мертвого кита викинуло на пляж у туристичному центрі Плайя-де-лас-Америкас. Двома тижнями раніше двох інших китів було знайдено на узбережжі острова Гран-Канарія.

За даними морських біологів, у водах навколо архіпелагу мешкає понад 30 видів китоподібних. Канарські острови вважаються унікальною зоною спостереження за морськими ссавцями, що приваблює туристів з усього світу. Однак екологи дедалі частіше б'ють на сполох: щороку тут реєструють від 50 до 60 випадків викиду китів і дельфінів на берег. Серед можливих причин — хвороби, забруднення океану, акустична дезорієнтація через підводний шум, а також зіткнення з туристичними та вантажними суднами.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка випадково знайшов корабель, затоплений понад 100 років тому. У водах озера Мічиган неподалік від Манітовока (США) чоловік виявив затонулий буксир JC Ames, побудований у 1881 році і навмисно затоплений у 1923-му. Судно пролежало під водою понад століття і стало важливою археологічною знахідкою.

Також стало відомо, що на віддаленому острові знайдено "морське чудовисько" без голови. Дослідники NOAA зосереджені на пошуках того, хто обезголовив китоподібного на віддаленому острові США. Вчені попереджають, що винуватець може бути в небезпеці, оскільки морська тварина була заражена бактерією.