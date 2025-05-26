Девушка постоянно живет в дороге с двумя котами и псом: что она поняла за это время (фото)

34-летняя блогерша Сара Данго уже шесть лет живет в путешествиях с тремя любимцами — котами Чи Чи и Честером и собакой Максом. Основная ценность для нее — это свобода, приключения и оторванность от обыденности.

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Подробнее о своем опыте она рассказывает в TikTok.

34-летняя Сара показала свой ежедневный быт в фургоне. Ее путешествие началось еще в 2019 году, тогда она приняла решение купить "дом на колесах". Этот процесс занял более года и обошелся в примерно 10 тысяч долларов.

В разговоре с изданием Newsweek путешественница рассказала о мотивации: "Я исследовала минимализм и вскоре поняла, что жизнь в фургоне дает мне гибкость, необходимую для того, чтобы замедлить темп жизни. Хотела более глубокой связи с природой и большей свободы в том, как я живу каждый день".

Большое пополнение

Сначала Сара отправилась в путь сама, но вскоре появилось пополнение, а с ним и ответственность за обеспечение комфорта. "Сейчас я паркуюсь там, где они могут безопасно исследовать природу и возвращаться в наше уютное маленькое гнездо на ночь", — объяснила Данго.

По ее словам, создание распорядка — критически важно для ментального и физического благополучия животных, независимо от того, где они живут. Коты и собаки чувствуют себя комфортнее и увереннее, зная, чего ожидать в конкретный день.

34-летняя американка живет в фургоне Фото: TikTok

"К счастью, у меня не было серьезных проблем с тем, что мои животные убегают. Пристально слежу за ними, когда мы на улице, и обычно не выпускаю в город без поводка", — делится путешественница.

Основное открытие

Подытоживая свой опыт, Сара погрузилась в глубокие размышления о том, чему научила ее эта необычная жизнь.

"Я стала более осознанно. Это не всегда легко. Надеюсь, что моя история покажет другим, что альтернативные способы жизни возможны, даже с пушистыми членами семьи рядом", — убеждена она.

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