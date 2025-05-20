Женщина превратила "плавучий сарай" без удобств в уютный дом на воде (видео)

Оставив позади дорогую аренду и шум мегаполиса, Кайри Моррис из Великобритании решила начать новую жизнь на старой лодке, в компании своего лабрадора. Несмотря на поломку двигателя и пожар, она говорит, что никогда не чувствовала себя живее.

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Об этом пишет The Mirror.

После долгих лет борьбы с высокими ценами и стрессом мегаполиса, 33-летняя Кайри Моррис бросила аренду в Лондоне (Англия), купила старую лодку и вместе с собакой отправилась в путешествие длиной в сотни миль. Несмотря на взорвавшийся двигатель и пожар на борту, она утверждает, что никогда не чувствовала себя более живой.

По словам британки, она ушла от столичного давления, работы в баре и ежемесячной аренды в 1600 фунтов (более 89 тысяч гривен), выбрав взамен жизнь на воде в компании своего лабрадора по кличке Снуп.

Получив небольшое наследство от бабушки, Кайри решила не продлевать аренду жилья, а приобрести за 21 000 фунтов (1,1 млн гривен) самую дешевую узкую лодку без водопровода, электричества и туалета.

"Это был просто плавучий сарай", — вспоминает она.

Кайри решила не продлевать аренду жилья, а приобрести за 21 000 фунтов самую дешевую узкую лодку Фото: SWNS

В течение полутора лет она путешествовала по каналам Лондона, превратив лодку в полноценный дом: установила солнечные батареи и сделала кухню, душ и отопление.

В июле 2023 года, преодолев личную трагедию, Кайри отправилась в одиночное 357-мильное плавание до Лидса. Путешествие заняло семь недель, но как только она добралась до цели, двигатель вышел из строя. Позже начался и пожар из-за свечи, которая опрокинулась на занавеску.

"В течение 30 секунд весь борт лодки был в огне", — рассказала Кайри. К счастью, ей удалось потушить пламя до прибытия пожарных.

Сегодня расходы Кайри составляют около 800 фунтов (44 тысячи гривен) в месяц, что почти вдвое ниже прежней лондонской жизни. Несмотря на трудности, она счастлива.

"Бывают экстремальные падения, но взлеты не имеют себе равных. Есть чувство свободы и адреналина, которое я нигде больше не испытывала", — говорит она.

Кайри делится своими приключениями в TikTok под ником @canalboatkiz, где ее история вдохновляет десятки тысяч подписчиков.

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