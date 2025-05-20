Жінка перетворила "плавучий сарай" без зручностей на затишний будинок на воді (відео)

Залишивши позаду дорогу оренду і галас мегаполісу, Кайрі Морріс з Великої Британії вирішила почати нове життя на старому човні, в компанії свого лабрадора. Попри поломку двигуна і пожежу, вона каже, що ніколи не почувалася жвавіше.

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Про це пише The Mirror.

Після довгих років боротьби з високими цінами й стресом мегаполіса, 33-річна Кайрі Морріс кинула оренду в Лондоні (Англія), купила старий човен і разом із собакою вирушила в подорож завдовжки в сотні миль. Попри двигун, що вибухнув, і пожежу на борту, вона стверджує, що ніколи не почувалася більш живою.

За словами британки, вона пішла від столичного тиску, роботи в барі та щомісячної оренди в 1600 фунтів (понад 89 тисяч гривень), обравши натомість життя на воді в компанії свого лабрадора на прізвисько Снуп.

Отримавши невеликий спадок від бабусі, Кайрі вирішила не продовжувати оренду житла, а придбати за 21 000 фунтів (1,1 млн гривень) найдешевший вузький човен без водопроводу, електрики та туалету.

"Це був просто плавучий сарай", — згадує вона.

Кайрі вирішила не продовжувати оренду житла, а придбати за 21 000 фунтів найдешевший вузький човен Фото: SWNS

Протягом півтора року вона подорожувала каналами Лондона, перетворивши човен на повноцінний дім: встановила сонячні батареї та зробила кухню, душ і опалення.

У липні 2023 року, подолавши особисту трагедію, Кайрі вирушила в одиночне 357-мильне плавання до Лідса. Подорож тривала сім тижнів, але щойно вона дісталася мети, двигун вийшов з ладу. Пізніше почалася і пожежа через свічку, яка перекинулася на фіранку.

"Протягом 30 секунд весь борт човна був у вогні", — розповіла Кайрі. На щастя, їй вдалося загасити полум'я до прибуття пожежників.

Сьогодні витрати Кайрі становлять близько 800 фунтів (44 тисячі гривень) на місяць, що майже вдвічі нижче колишнього лондонського життя. Попри труднощі, вона щаслива.

"Бувають екстремальні падіння, але злети не мають собі рівних. Є відчуття свободи та адреналіну, яке я ніде більше не відчувала", — каже вона.

Кайрі ділиться своїми пригодами в TikTok під ніком @canalboatkiz, де її історія надихає десятки тисяч підписників.

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