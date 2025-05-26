Дівчина постійно живе в дорозі з двома котами і псом: що вона зрозуміла за цей час (фото)

34-річна блогерка Сара Данго уже шість років живе у мандрах з трьома улюбленцями — котами Чі Чі та Честером і собакою Максом. Основна цінність для неї — це свобода, пригоди та відірваність від буденності.

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Детальніше про свій досвід вона розповідає у TikTok.

34-річна Сара показала свій щоденний побут у фургоні. Її подорож розпочалася ще у 2019 році, тоді вона прийняла рішення купити "дім на колесах". Цей процес зайняв понад рік і обійшовся у приблизно 10 тисяч доларів.

У розмові з виданням Newsweek мандрівниця розповіла про мотивацію: "Я досліджувала мінімалізм і незабаром зрозуміла, що життя у фургоні дає мені гнучкість, необхідну для того, щоб сповільнити темп життя. Хотіла глибшого зв'язку з природою та більшої свободи у тому, як я живу щодня".

Велике поповнення

Спочатку Сара вирушила в дорогу сама, але незабаром з’явилось поповнення, а з нею й відповідальність за забезпечення комфорту. "Зараз я паркуюся там, де вони можуть безпечно досліджувати природу і повертатися до нашого затишного маленького гнізда на ніч", — пояснила Данго.

За її словами, створення розпорядку — критично важливо для ментального та фізичного добробуту тварин, незалежно від того, де вони живуть. Коти і собаки почуваються комфортніше та впевнено, знаючи, чого очікувати в конкретний день.

34-річна американка живе у фургоні Фото: TikTok

"На щастя, у мене не було серйозних проблем із тим, що мої тварини втікають. Пильно стежу за ними, коли ми на вулиці, і зазвичай не випускаю у місто без повідка", — ділиться мандрівниця.

Основне відкриття

Підсумовуючи свій досвід, Сара занурилась в глибокі роздуми про те, чого навчило її це незвичайне життя.

"Я стала більш усвідомлено. Це не завжди легко. Сподіваюся, що моя історія покаже іншим, що альтернативні способи життя можливі, навіть з пухнастими членами родини поруч", — переконана вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американець Джон Аткінс збудував у містечку Джексонвілл-Біч (штат Флорида, США) надзвичайно вузький будинок шириною всього 10 футів (приблизно 3 метри), аби насолити своєму сусідові.

Крім того, рієлтори здали в оренду ще один мініатюрний будинок, який раніше був гаражем. Його ширина — лише 9 футів (близько 2,7 метра). Простору в ньому настільки мало, що диван довелося розмістити просто навпроти кухонної мийки, а спальню облаштувати на даху.

А от Кайрі Морріс з Великої Британії вирішила почати нове життя на старому човні в компанії свого лабрадора.