Хаос на борту: пассажирка уверяла всех, что самолет с "бомбой на борту" падает (фото)

Трое мужчин удерживали пассажирку, пытавшуюся открыть дверь самолета в небе над Европой. После инцидента капитан принял решение о внеплановой посадке в ближайшем аэропорту.

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Об этом пишет Daily Star.

Пассажирка рейса easyJet из турецкого курортного города Даламан в британский Манчестер вызвала настоящий переполох на борту, заявив, что в самолете находится бомба. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 мая. Уже вскоре после взлета женщина начала бегать по салону, крича о скором крушении и угрожая пассажирам несуществующим взрывным устройством.

По словам очевидцев, она без причины тревожила других людей, в том числе одну семейную пару, уверяя, что самолет вот-вот рухнет. Затем она потянулась к ручке аварийного выхода, успела сорвать защитную крышку и попыталась открыть дверь прямо во время полета. К счастью, вмешались три пассажира, которые силой оттащили ее от выхода, предотвратив возможную катастрофу.

Пассажирка потянулась к ручке аварийного выхода, успела сорвать защитную крышку и попыталась открыть дверь прямо во время полета Фото: Daily Star

Ситуация потребовала немедленной реакции экипажа. Бортпроводники изолировали дебоширку в задней части салона, после чего капитан принял решение о внеплановой посадке в ближайшем аэропорту. Самолет приземлился во Франкфурте (Германия) около 2:30 утра. На взлетную полосу оперативно прибыла полиция, которая сняла женщину с борта.

Из-за комендантского часа и ограниченного наземного обслуживания, пассажиры не смогли сразу покинуть самолет. Некоторым пришлось провести ночь в терминале, где им были выданы купоны на напитки. В easyJet подтвердили, что разместить всех в отелях было невозможно из-за нехватки свободных мест.

Рейс, изначально запланированный на 23:00, вылетел с задержкой около полуночи и смог продолжить путь в Манчестер только вечером следующего дня 25 мая. Итоговое прибытие в пункт назначения произошло около 13:40, почти на сутки позже графика.

В заявлении авиакомпании подчеркивается, что экипаж действовал профессионально, быстро оценив угрозу и приняв меры, обеспечив безопасность всех на борту. Представители easyJet также подчеркнули, что случаи подобного поведения происходят крайне редко, но компания не терпит угроз и агрессии в адрес других пассажиров и персонала.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир показал необычный способ сна в самолете. Мужчина во время полета лег на пол между рядами кресел. Его изобретательный способ борьбы с теснотой вызвал как волну шуток, так и серьезную критику.

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