Хаос на борту: пасажирка запевняла всіх, що літак із "бомбою на борту" падає (фото)
Троє чоловіків утримували пасажирку, яка намагалася відкрити двері літака в небі над Європою. Після інциденту капітан ухвалив рішення про позапланову посадку в найближчому аеропорту.
Про це пише Daily Star.
Пасажирка рейсу easyJet із турецького курортного міста Даламан до британського Манчестера спричинила справжній переполох на борту, заявивши, що в літаку є бомба. Інцидент стався в ніч із 24 на 25 травня. Уже незабаром після зльоту жінка почала бігати салоном, кричачи про швидкий крах і погрожуючи пасажирам вигаданим вибуховим пристроєм.
За словами очевидців, вона без причини турбувала інших людей, зокрема одну сімейну пару, запевняючи, що літак ось-ось впаде. Потім вона потягнулася до ручки аварійного виходу, встигла зірвати захисну кришку і спробувала відчинити двері просто під час польоту. На щастя, втрутилися три пасажири, які силою відтягнули її від виходу, запобігши можливій катастрофі.
Ситуація вимагала негайної реакції екіпажу. Бортпровідники ізолювали бешкетницю в задній частині салону, після чого капітан ухвалив рішення про позапланову посадку в найближчому аеропорту. Літак приземлився у Франкфурті (Німеччина) близько 2:30 ранку. На злітну смугу оперативно прибула поліція, яка зняла жінку з борту.
Через комендантську годину та обмежене наземне обслуговування, пасажири не змогли одразу покинути літак. Деяким довелося провести ніч у терміналі, де їм видали купони на напої. В easyJet підтвердили, що розмістити всіх у готелях було неможливо через брак вільних місць.
Рейс, спочатку запланований на 23:00, вилетів із затримкою близько опівночі й зміг продовжити шлях до Манчестера тільки ввечері наступного дня 25 травня. Підсумкове прибуття в пункт призначення відбулося близько 13:40, майже на добу пізніше графіка.
У заяві авіакомпанії підкреслюється, що екіпаж діяв професійно, швидко оцінивши загрозу і вживши заходів, забезпечивши безпеку всіх на борту. Представники easyJet також підкреслили, що випадки подібної поведінки трапляються вкрай рідко, але компанія не терпить погроз і агресії на адресу інших пасажирів і персоналу.
Раніше Фокус повідомляв, що пасажир показав незвичайний спосіб сну в літаку. Чоловік під час польоту ліг на підлогу між рядами крісел. Його винахідливий спосіб боротьби з тіснотою викликав як хвилю жартів, так і серйозну критику.
Також стало відомо, що пара з Великої Британії випадково опинилася на напівпорожньому рейсі Virgin Atlantic до Індії та зафіксувала свою "королівську" подорож в економклас. Відео викликало безліч відгуків.