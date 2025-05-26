Хаос на борту: пасажирка запевняла всіх, що літак із "бомбою на борту" падає (фото)

Троє чоловіків утримували пасажирку, яка намагалася відкрити двері літака в небі над Європою. Після інциденту капітан ухвалив рішення про позапланову посадку в найближчому аеропорту.

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Про це пише Daily Star.

Пасажирка рейсу easyJet із турецького курортного міста Даламан до британського Манчестера спричинила справжній переполох на борту, заявивши, що в літаку є бомба. Інцидент стався в ніч із 24 на 25 травня. Уже незабаром після зльоту жінка почала бігати салоном, кричачи про швидкий крах і погрожуючи пасажирам вигаданим вибуховим пристроєм.

За словами очевидців, вона без причини турбувала інших людей, зокрема одну сімейну пару, запевняючи, що літак ось-ось впаде. Потім вона потягнулася до ручки аварійного виходу, встигла зірвати захисну кришку і спробувала відчинити двері просто під час польоту. На щастя, втрутилися три пасажири, які силою відтягнули її від виходу, запобігши можливій катастрофі.

Пасажирка потягнулася до ручки аварійного виходу, встигла зірвати захисну кришку і спробувала відчинити двері просто під час польоту Фото: Daily Star

Ситуація вимагала негайної реакції екіпажу. Бортпровідники ізолювали бешкетницю в задній частині салону, після чого капітан ухвалив рішення про позапланову посадку в найближчому аеропорту. Літак приземлився у Франкфурті (Німеччина) близько 2:30 ранку. На злітну смугу оперативно прибула поліція, яка зняла жінку з борту.

Через комендантську годину та обмежене наземне обслуговування, пасажири не змогли одразу покинути літак. Деяким довелося провести ніч у терміналі, де їм видали купони на напої. В easyJet підтвердили, що розмістити всіх у готелях було неможливо через брак вільних місць.

Рейс, спочатку запланований на 23:00, вилетів із затримкою близько опівночі й зміг продовжити шлях до Манчестера тільки ввечері наступного дня 25 травня. Підсумкове прибуття в пункт призначення відбулося близько 13:40, майже на добу пізніше графіка.

У заяві авіакомпанії підкреслюється, що екіпаж діяв професійно, швидко оцінивши загрозу і вживши заходів, забезпечивши безпеку всіх на борту. Представники easyJet також підкреслили, що випадки подібної поведінки трапляються вкрай рідко, але компанія не терпить погроз і агресії на адресу інших пасажирів і персоналу.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир показав незвичайний спосіб сну в літаку. Чоловік під час польоту ліг на підлогу між рядами крісел. Його винахідливий спосіб боротьби з тіснотою викликав як хвилю жартів, так і серйозну критику.

Також стало відомо, що пара з Великої Британії випадково опинилася на напівпорожньому рейсі Virgin Atlantic до Індії та зафіксувала свою "королівську" подорож в економклас. Відео викликало безліч відгуків.