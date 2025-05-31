Женщина нашла легкую "подработку", а теперь получает $40 миллионов в год: в чем секрет

Даниэла Пирсон, предпринимательница и основательница медиакомпании The Newsette, объявила о запуске новой инициативы, призванной помочь женщинам привлекать финансирование для своих проектов.

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Об этом она рассказала в интервью Business Insider.

Идея создания организации CHASM возникла у Пирсон после личного болезненного опыта взаимодействия с инвесторами, когда ей неоднократно отказывали и даже высмеивали.

"Меня отклоняли десятки раз, смеялись в лицо в каждой переговорной комнате", — рассказала она.

Плакала всю дорогу

Один из известных инвесторов даже заявил, что Пирсон слишком много и быстро говорит и не понимает, о чем идет речь. "Я плакала всю дорогу домой в Uber", — признается предпринимательница.

Несмотря на это, еще в 2015 году, учась в Бостонском университете, она основала информационный бюллетень The Newsette, посвященный темам моды, красоты и бизнеса. Сначала девушка работала над проектом самостоятельно: с самого утра до начала лекций и в вечернее время.

"Даже когда мы заработали миллион долларов, я все еще писала это сама", — признается Даниэла.

Стала одной из самых богатых в США

К 2021 году The Newsette генерировала $40 миллионов дохода, хотя там было всего 14 сотрудников. В 2022-м Пирсон вместе с Селеной Гомес основала стартап по ментальному здоровью Wondermind. Издание Forbes назвало ее одной из самых молодых и богатых женщин в США, которая добилась успеха самостоятельно.

В целом инициатива CHASM призвана поддержать женщин, которые, как и сама Пирсон, сталкиваются с предубеждениями и барьерами на пути к бизнес-успеху.

Напомним, ранее Фокус писал, что: