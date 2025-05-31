Жінка знайшла легкий "підробіток", а тепер отримує $40 мільйонів на рік: в чому секрет

Даніела Пірсон, підприємниця та засновниця медіакомпанії The Newsette, оголосила про запуск нової ініціативи, покликаної допомогти жінкам залучати фінансування для своїх проєктів.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю Business Insider.

Ідея створення організації CHASM виникла у Пірсон після особистого болісного досвіду взаємодії з інвесторами, коли їй неодноразово відмовляли та навіть висміювали.

"Мене відхиляли десятки разів, сміялися в обличчя у кожній переговорній кімнаті", — розповіла вона.

Плакала всю дорогу

Один із відомих інвесторів навіть заявив, що Пірсон занадто багато і швидко говорить і не розуміє, про що йдеться. "Я плакала всю дорогу додому в Uber", — зізнається підприємиця.

Попри це, ще у 2015 році, навчаючись в Бостонському університеті, вона заснувала інформаційний бюлетень The Newsette, присвячений темам моди, краси та бізнесу. Спочатку дівчина працювала над проєктом самотужки: з самого ранку до початку лекцій й у вечірній час.

"Навіть коли ми заробили мільйон доларів, я все ще писала це сама", — зізнається Даніела.

Стала однією з найбагатших в США

До 2021 року The Newsette генерувала $40 мільйонів доходу, хоча там було лише 14 працівників. У 2022-му Пірсон разом із Селеною Гомес заснувала стартап з ментального здоров’я Wondermind. Видання Forbes назвало її однією з наймолодших та найбагатших жінок у США, яка здобула успіх самотужки.

Загалом ініціатива CHASM покликана підтримати жінок, які, як і сама Пірсон, стикаються з упередженнями та бар’єрами на шляху до бізнес-успіху.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: