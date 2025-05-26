Щенок "травмировал" лапу, чтобы быть как хозяйка, и стал звездой в TikTok (видео)

Американка Алексия Гусман опубликовала видео, на котором пес по кличке Уснави копирует ее поведение после операции. Видео собрало миллионы просмотров в TikTok.

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Об этом рассказала хозяйка домашнего животного в одном из своих видео в TikTok.

Когда Алексия Гусман из американского города Буффало (штат Нью-Йорк, США) восстанавливалась после операции на ноге, она ожидала тишины и покоя. Вместо этого она получила поддержку "с элементами театра". Ее щенок по кличке Уснави решил, что страдать нужно вместе, и "повредил" лапу, присоединившись к хозяйке на больничной койке.

Видео, которое Гусман выложила в TikTok, стремительно набрало популярность, более 7,1 миллиона просмотров за короткое время. В ролике Уснави лежит на спине на диване, с заботливо наложенной повязкой на лапе, окруженный одеялами, глядя на хозяйку с выражением глубокой эмпатии и, возможно, чуть-чуть показывая свои актерские амбиции.

"Мне сделали операцию на ноге, и в тот же день моя собака повредила лапу", — с иронией подписала ролик Гусман.

Пользователи TikTok не остались равнодушными:

"Так крепко соединились души…", "Его лапа даже приподнята, как твоя нога!", "Ему нужна большая кровать", "Подождите! Где его суп?", "Он усердно привлекает внимание", — писали они.

Эксперты PetMD утверждают, что собаки действительно способны улавливать эмоциональные и физические изменения у своих хозяев. Более того, исследования показывают, что они могут имитировать поведение человека в течение 10 минут после наблюдения, что делает Уснави не просто верным другом, но и немного актером.

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