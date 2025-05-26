Цуценя "травмувало" лапу, щоб бути як господиня, і стало зіркою в TikTok (відео)

Американка Алексія Гусман опублікувала відео, на якому пес на прізвисько Уснаві копіює її поведінку після операції. Відео зібрало мільйони переглядів у TikTok.

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Про це розповіла господиня домашньої тварини в одному зі своїх відео в TikTok.

Коли Алексія Гусман з американського міста Буффало (штат Нью-Йорк, США) відновлювалася після операції на нозі, вона очікувала тиші та спокою. Замість цього вона отримала підтримку "з елементами театру". Її цуценя на прізвисько Уснаві вирішило, що страждати потрібно разом, і "пошкодило" лапу, приєднавшись до господині на лікарняному ліжку.

Відео, яке Гусман виклала в TikTok, стрімко набрало популярність, понад 7,1 мільйона переглядів за короткий час. У ролику Уснаві лежить на спині на дивані, з дбайливо накладеною пов'язкою на лапі, оточений ковдрами, дивлячись на господиню з виразом глибокої емпатії і, можливо, трохи показуючи свої акторські амбіції.

"Мені зробили операцію на нозі, і того ж дня мій собака пошкодив лапу", — з іронією підписала ролик Гусман.

Користувачі TikTok не залишилися байдужими:

"Так міцно поєдналися душі...", "Його лапа навіть піднята, як твоя нога!", "Йому потрібне велике ліжко", "Зачекайте! Де його суп?", "Він старанно привертає увагу", — писали вони.

Експерти PetMD стверджують, що собаки дійсно здатні вловлювати емоційні та фізичні зміни у своїх господарів. Ба більше, дослідження показують, що вони можуть імітувати поведінку людини протягом 10 хвилин після спостереження, що робить Уснаві не просто вірним другом, а й трохи актором.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка довірила кішці ранковий підйом дочки до школи. У Бостоні (США) мама знайшла оригінальний спосіб припинити ранкові сварки. Тепер дівчинку будить смугаста кішка на прізвисько Сьюкі, яка не відступає, поки та не встане.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.