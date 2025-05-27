"Безумие": в Англии люди сломя голову качались с холма в гонке за грудой сыра, — Sky News (фото)
Смельчаки, которые любят молочные продукты, съехались из разных уголков мира в Глостершир в Англии, чтобы посоревноваться в безумных гонках со стремительного, почти вертикального, холма. Участники бежали, падали и качались, набивая себе синяки, чтобы получить заветный выигрыш — 8-фунтовую груду сыра.
О необычной гонке в Англии рассказало издание Sky News 26 мая.
На холме Куперс-Гилл состоялись традиционные ежегодные гонки по катанию сыра, которые собрали десятки желающих посоревноваться за сырную груду. 8-фунтовая груда сыра (или груда весом чуть более 3,6 килограмма) особого вида "Дабл Глостер" стала призом для самого ловкого из участников.
Еще больше на нынешних соревнованиях собралось зрителей — тысячи людей прибыли на холм, чтобы поддержать участников, перед которыми стояла нелегкая задача. Дело в том, что соревнования проходили в более сложных, чем обычно, условиях: все из-за сухой погоды, которая сделала движение по холму проблемным. Однако энтузиастов это не остановило.
Отмечается, что когда-то сырные соревнования в Англии происходили на официальном уровне. Все изменилось в 2010 году, когда местные власти из-за опасений относительно здоровья и безопасности их отменили. Однако любителям сыра это не помешало: с тех пор соревнования начали проводить на неофициальном уровне. Энтузиасты по-прежнему продолжают посещать необычные соревнования, однако теперь за ними пристально наблюдает полиция.
В этом году состоялось несколько соревнований. В "мужских" гонках победил Том Копке из Мюнхена. На фото, которое обнародовали в СМИ, мужчина выглядит абсолютно счастливым, подняв вверх сырную груду, которую он завоевал.
Когда ему вручили сырную награду, мюнхенец признался, что это было действительно "сумасшедшее" соревнование. Сам мужчина уже участвовал в сырных гонках в прошлом году, тогда он также одержал победу.
"Это было сумасшествие. В этом году все было иначе", — отметил Топ Копке.
Сыр, который вручали победителям, — "Дабл Глостер", — полутвердый вид, славящийся своим крепким и пикантным запахом.
Как пишет издание, такие сырные гонки — это многовековая традиция. Считается, что ее корни уходят к языческому фестивалю, который отмечали по случаю возвращения весны.
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