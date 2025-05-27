"Безумие": в Англии люди сломя голову качались с холма в гонке за грудой сыра, — Sky News (фото)

Смельчаки, которые любят молочные продукты, съехались из разных уголков мира в Глостершир в Англии, чтобы посоревноваться в безумных гонках со стремительного, почти вертикального, холма. Участники бежали, падали и качались, набивая себе синяки, чтобы получить заветный выигрыш — 8-фунтовую груду сыра.

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О необычной гонке в Англии рассказало издание Sky News 26 мая.

На холме Куперс-Гилл состоялись традиционные ежегодные гонки по катанию сыра, которые собрали десятки желающих посоревноваться за сырную груду. 8-фунтовая груда сыра (или груда весом чуть более 3,6 килограмма) особого вида "Дабл Глостер" стала призом для самого ловкого из участников.

Sky News | сырные гонки в Англии

Еще больше на нынешних соревнованиях собралось зрителей — тысячи людей прибыли на холм, чтобы поддержать участников, перед которыми стояла нелегкая задача. Дело в том, что соревнования проходили в более сложных, чем обычно, условиях: все из-за сухой погоды, которая сделала движение по холму проблемным. Однако энтузиастов это не остановило.

Sky News | сырные гонки в Англии

Отмечается, что когда-то сырные соревнования в Англии происходили на официальном уровне. Все изменилось в 2010 году, когда местные власти из-за опасений относительно здоровья и безопасности их отменили. Однако любителям сыра это не помешало: с тех пор соревнования начали проводить на неофициальном уровне. Энтузиасты по-прежнему продолжают посещать необычные соревнования, однако теперь за ними пристально наблюдает полиция.

В этом году состоялось несколько соревнований. В "мужских" гонках победил Том Копке из Мюнхена. На фото, которое обнародовали в СМИ, мужчина выглядит абсолютно счастливым, подняв вверх сырную груду, которую он завоевал.

Победитель сырной гонки

Когда ему вручили сырную награду, мюнхенец признался, что это было действительно "сумасшедшее" соревнование. Сам мужчина уже участвовал в сырных гонках в прошлом году, тогда он также одержал победу.

"Это было сумасшествие. В этом году все было иначе", — отметил Топ Копке.

Сыр, который вручали победителям, — "Дабл Глостер", — полутвердый вид, славящийся своим крепким и пикантным запахом.

Как пишет издание, такие сырные гонки — это многовековая традиция. Считается, что ее корни уходят к языческому фестивалю, который отмечали по случаю возвращения весны.

Напомним, 25 мая в Fox Sports рассказали, как гонки гран-при Монако "Формулы-2" пришлось остановить из-за массовой аварии.

Также 13 мая в Upi показали, как на велосипедиста из Новой Зеландии во время велосипедных гонок набросилась коза.