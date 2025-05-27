"Божевілля": в Англії люди стрімголов качалися з пагорба у перегонах за грудою сиру, — Sky News (фото)

Сміливці, які полюбляють молочні продукти, з'їхалися з різних куточків світу до Глостерширу в Англії, аби позмагатися у шалених перегонах зі стрімкого, майже вертикального, пагорба. Учасники бігли, падали та качалися, набиваючи собі синці, аби отримати заповітний виграш — 8-фунтову груду сиру.

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Про незвичайні перегони в Англії розповіло видання Sky News 26 травня.

На пагорбі Куперс-Гілл відбулися традиційні щорічні перегони з катання сиру, які зібрали десятки охочих позмагатися за сирну груду. 8-фунтова груда сиру (або груда вагою трохи більше 3,6 кілограма) особливого виду "Дабл Глостер" стала призом для найспритнішого з учасників.

Sky News | сирні перегони в Англії

Ще більше на цьогорічних змаганнях зібралося глядачів — тисячі людей прибули на пагорб, аби підтримати учасників, перед якими стояло нелегке завдання. Річ у тому, що змагання відбувалися у складніших, ніж зазвичай, умовах: все через суху погоду, що зробила рух по пагорбу проблемним. Однак ентузіастів це не зупинило.

Sky News | сирні перегони в Англії

Зазначається, що колись сирні змагання в Англії відбувалися на офіційному рівні. Все змінилося у 2010 році, коли місцева влада через побоювання щодо здоров'я та безпеки їх скасувала. Однак любителям сиру це не завадило: відтоді змагання почали проводити на неофіційному рівні. Ентузіасти, як і раніше, продовжують відвідувати незвичайні змагання, однак тепер за ними пильно спостерігає поліція.

Цьогоріч відбулося кілька змагань. У "чоловічих" перегонах переміг Том Копке з Мюнхена. На фото, що оприлюднили у ЗМІ, чоловік виглядає абсолютно щасливим, піднявши угору сирну груду, яку він виборов.

PA | переможець сирних перегонів

Коли йому вручили сирну нагороду, мюнхенець зізнався, що це було справді "божевільне" змагання. Сам чоловік вже брав участь у сирних перегонах у минулому році, тоді він також виборов перемогу.

"Це було божевілля. Цього року все було інакше", — зазначив Топ Копке.

Сир, який вручали переможцям, — "Дабл Глостер", — напівтвердий вид, що славиться своїм міцним і пікантним запахом.

Як пише видання, такі сирні перегони — це багатовікова традиція. Вважається, що її коріння сягає язичницького фестивалю, що відзначали з нагоди повернення весни.

Нагадаємо, 25 травня у Fox Sports розповіли, як перегони гран-прі Монако "Формули-2" довелося зупинити через масову аварію.

Також 13 травня у Upi показали, як на велосипедиста з Нової Зеландії під час велосипедних перегонів накинулася коза.