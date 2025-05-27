Женщина взяла домой испуганную дикую кошку, но допустила фатальную ошибку (видео)

Женщина по имени Сара забрала с улицы дикую кошку, не подозревая, насколько трудно ей будет завоевать доверие животного. За их трогательной историей наблюдают миллионы людей.

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Тысячи пользователей TikTok наблюдают за трогательной историей приручения дикой кошки, которая начала новую жизнь в доме добросердечной женщины по имени Сара.

Пользовательница TikTok под ником @heysarahtherapy рассказала о том, как приютила на первый взгляд испуганную и одинокую дикую кошку, но ее решение едва не обернулось катастрофой, как для животного, так и для нее самой.

Кошка по кличке Нив, сокращение от "никогда не прикасайся ко мне", появилась во дворе Сары. Женщина заметила, что животное выглядит больным, и, проявив сочувствие, поймала его с помощью соседа и отвезла к ветеринару. Там кошке оказали медицинскую помощь и стерилизовали.

Затем начался самый сложный этап, попытка приручить дикое животное. По словам Сары, первые дни в доме Нив провела в полном ужасе, пряталась в углах и даже не подпускала женщину близко. Однажды Сара попробовала постирать одеяло, на котором кошка спала на улице, и этим простым действием полностью разрушила хрупкое доверие. По ее словам, она совершила катастрофическую ошибку. Кошка снова спряталась и не выходила весь день.

"Я была убита горем — казалось, я все испортила", — призналась женщина.

Но неожиданно в этой истории случился поворот. На 6-й день Нив начала играть с игрушками в присутствии Сары, что стало настоящим прорывом. Постепенно, день за днем, кошка начала осваиваться, появились новые укрытия, игрушки, кошачье дерево. Сара научилась говорить с Нив на ее "языке": мягко, без давления и с огромным терпением.

Публика TikTok с восторгом следит за их прогрессом. Ролик быстро стал вирусным и набрал более миллиона просмотров за 1 день. В комментариях люди делятся собственными историями и дают советы.

"Медленно, без принуждения — это работает", "Добавь больше мест для кошки, дай ей пространство", "Пожалуйста, не сдавайся", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина доверила кошке утренний подъем дочери в школу. В Бостоне (США) мама нашла оригинальный способ прекратить утренние ссоры. Теперь девочку будит полосатая кошка по кличке Сьюки, которая не отступает, пока та не встанет.

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.